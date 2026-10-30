Tăng sức hút cho hàng Việt trên thị trường quốc tế

Từ đầu năm 2026 đến ngày 30/10, kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK) ở tất cả các loại hình (quá cảnh, chuyển cửa khẩu, vận chuyển độc lập…) qua các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn đạt trên 106 tỷ USD, tăng hơn 38% so với cùng kỳ năm 2025, chiếm hơn 11% kim ngạch XNK cả nước. Đây là lần đầu tiên, số kim ngạch hàng hóa XNK qua địa bàn tỉnh cán mốc và vượt trên 100 tỷ USD.