Tăng sức hút cho hàng Việt trên thị trường quốc tế
Với lợi thế về nguồn nguyên liệu phong phú, sản phẩm đa dạng và bản sắc riêng, hàng Việt Nam ngày càng thu hút sự quan tâm của nhà mua hàng quốc tế. Tuy nhiên, để duy trì sức hút và mở rộng thị trường, doanh nghiệp cần không ngừng nâng cao chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn nhập khẩu, chủ động thích ứng nhu cầu và xây dựng mối liên kết lâu dài với đối tác.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/video/tang-suc-hut-cho-hang-viet-tren-thi-truong-quoc-te/7516.html