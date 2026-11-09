Tăng sức chống chịu cho doanh nghiệp

Hiện nay, kinh tế thế giới đang phải đối mặt với nhiều bất định, từ địa chính trị, các cuộc xung đột tác động trực tiếp đến chuỗi cung ứng cho đến những thay đổi về công nghệ. Tuy nhiên, trái với dự đoán về nguy cơ suy thoái, theo số liệu tại Diễn đàn "Doanh nghiệp trước biến động tỷ giá, lãi suất và giá năng lượng: Kịch bản ứng phó cuối năm 2026, triển vọng năm 2027", thế giới vẫn duy trì mức độ tăng trưởng 3-3,3%. Trong đó, kinh tế Việt Nam cũng đã đạt được tốc độ tăng trưởng cao với kết quả tổng sản phẩm trong nước (GDP) 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%. Tuy vậy, tăng trưởng chung chưa phản ánh đầy đủ những khó khăn mà một bộ phận doanh nghiệp đang đối mặt, nhất là áp lực về vốn, chi phí đầu vào và thị trường. Điều này cho thấy, trong môi trường nhiều biến động, thách thức, cơ hội luôn song hành và khả năng nắm bắt cơ hội phụ thuộc phần nhiều vào năng lực thích ứng của mỗi doanh nghiệp.

Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam đẩy mạnh công nghệ vào quy trình sản xuất. Ảnh: VŨ DUNG

Trước bối cảnh đó, chính sách điều hành của Chính phủ tập trung vào 4 nhóm trọng tâm: Tăng cường ứng xử với các yếu tố bên ngoài thông qua đàm phán, thúc đẩy quan hệ đối tác, đa phương hóa thương mại và xúc tiến đầu tư; ổn định kinh tế vĩ mô gắn với nâng cao khả năng chống chịu, trong đó chú trọng bảo đảm nguồn cung năng lượng; triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp về thuế, chi phí và tín dụng; đồng thời xây dựng nền tảng thích ứng dài hạn thông qua hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng, năng lượng, công nghệ và nguồn nhân lực.

Tại diễn đàn nêu trên, TS Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh cho biết, để phát triển doanh nghiệp cần đặc biệt chú trọng đến quản trị biến động, quản trị rủi ro. Thay vì khi khó khăn xuất hiện mới tìm cách ứng phó, doanh nghiệp cần chủ động xây dựng các kịch bản, đánh giá khả năng chịu đựng trước những thay đổi của thị trường. Để nâng cao năng lực quản trị rủi ro, doanh nghiệp cần chú trọng 5 nguyên tắc: Biến những yếu tố bất định thành các kịch bản có thể dự liệu thông qua công cụ phòng vệ, bảo hiểm và phương án dự phòng; sử dụng thông tin, dữ liệu thực chất làm cơ sở ra quyết định; thường xuyên kiểm định sức chịu đựng trước các tình huống bất lợi; ưu tiên bảo đảm dòng tiền, thanh khoản; tuân thủ các quy định pháp lý trong hoạt động kinh doanh.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần nâng cao khả năng thích ứng, bắt nhịp sự thay đổi của thị trường, nhất là trong bối cảnh không gian kinh doanh của Việt Nam không còn dừng lại ở các lĩnh vực truyền thống mà đã mở rộng ra không gian văn hóa, giáo dục, công nghiệp văn hóa, không gian xanh, không gian số.