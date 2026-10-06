Tăng sức cạnh tranh, nâng chất lượng du lịch Việt

Chương trình tập trung vào nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, phát triển thị trường, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và tăng cường vai trò kết nối của Hiệp hội.

Lấy doanh nghiệp làm trung tâm

Theo chương trình, Hiệp hội Du lịch Việt Nam xác định chuyển mạnh phương thức hoạt động theo hướng phục vụ, đồng hành và tạo giá trị gia tăng cho hội viên; lấy hội viên làm trung tâm, lấy liên kết, xúc tiến quảng bá và nâng cao chất lượng dịch vụ làm động lực.

Hiệp hội cũng đặt mục tiêu thiết lập cơ chế tham vấn, đối thoại thường xuyên với doanh nghiệp và cơ quan quản lý Nhà nước, duy trì kênh tiếp nhận kiến nghị và theo dõi kết quả xử lý các vấn đề của hội viên.

Một trong những trọng tâm của chương trình là tiếp tục hoàn thiện và nhân rộng Bộ Tiêu chí Du lịch xanh - VITA Green. (Nguồn: Trung tâm Thông tin du lịch)

Trong công tác tham mưu, phản biện chính sách, Hiệp hội sẽ tổng hợp khó khăn, vướng mắc từ doanh nghiệp, các hiệp hội du lịch địa phương và các đơn vị trực thuộc để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền. Các nhóm vấn đề được tập trung gồm đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, giao thông, thuế, lao động, xuất nhập cảnh, chuyển đổi số và kinh tế đêm.

Hiệp hội cũng đề xuất nghiên cứu, hoàn thiện các chính sách về thị thực, trong đó có mở rộng diện miễn thị thực đối với các thị trường trọng điểm, cải tiến e-visa 90 ngày, nhiều lần; chính sách phù hợp với khách MICE, khách lưu trú dài ngày và khách du lịch chăm sóc sức khỏe.

Một số đề xuất khác liên quan đến ưu đãi đầu tư, thuế, phí, tiền thuê đất, tín dụng cho các dự án du lịch chất lượng cao, du lịch xanh, sinh thái, cộng đồng, nông nghiệp, MICE và kinh tế đêm.

Cùng với đó, Hiệp hội tiếp tục duy trì các hoạt động xúc tiến, quảng bá như Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam (VITM), Diễn đàn MICE EXPO, Ngày Lữ hành Việt Nam và Giải thưởng Du lịch Việt Nam - VITA Awards theo hướng chuyên nghiệp, quốc tế hóa. Chuỗi VITA FAMTRIPS sẽ được tổ chức nhằm kết nối các thị trường trọng điểm, đón các đoàn buyer, KOL, influencer quốc tế khảo sát điểm đến, sản phẩm du lịch Việt Nam.

Đẩy mạnh du lịch xanh, nâng chất nguồn nhân lực

Một trong những trọng tâm của chương trình là tiếp tục hoàn thiện và nhân rộng Bộ Tiêu chí Du lịch xanh - VITA Green. Hiệp hội dự kiến tổ chức đánh giá, cấp chứng nhận hằng năm cho các lĩnh vực gồm điểm đến, cơ sở lưu trú, lữ hành, cơ sở ăn uống phục vụ khách du lịch và tàu thủy du lịch. Mục tiêu đến năm 2030 có từ 25–30 tỉnh, thành phố có doanh nghiệp tham gia triển khai, áp dụng Bộ tiêu chí.

Hiệp hội cũng phối hợp thúc đẩy chuyển đổi xanh trong du lịch, nghiên cứu các giải pháp chuyển đổi năng lượng tại khu, điểm du lịch và cơ sở lưu trú; đồng thời triển khai Đề án không khói thuốc lá tại các cơ sở kinh doanh du lịch.

Trong lĩnh vực ẩm thực, chương trình tiếp tục tổ chức xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nghề Bếp, Nghề Bánh, Pha chế thức uống; duy trì các sự kiện như Lễ hội Bánh mì tại TP. Hồ Chí Minh và các cuộc thi ẩm thực vùng miền, góp phần đưa ẩm thực trở thành một sản phẩm du lịch.

Về nguồn nhân lực, Hiệp hội sẽ tổng hợp nhu cầu đào tạo của doanh nghiệp, tập trung vào kỹ năng nghề, quản trị, ngoại ngữ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phục vụ các thị trường chuyên biệt. Trên cơ sở nhu cầu của hội viên, Hiệp hội nghiên cứu tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng nghề du lịch và cấp chứng chỉ nghề theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Chương trình cũng xác định Hiệp hội sẽ phối hợp tham gia quá trình chuyển đổi số, góp ý về khung kiến trúc dữ liệu, tiêu chuẩn kết nối, tích hợp và chia sẻ dữ liệu khi được cơ quan quản lý Nhà nước mời tham gia; đồng thời khảo sát mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của doanh nghiệp để tổng hợp những khó khăn về chi phí, nhân lực, dữ liệu, công nghệ và an toàn thông tin.

Giai đoạn 2026–2027, Hiệp hội Du lịch Việt Nam dự kiến kiện toàn tổ chức bộ máy, các ban chuyên môn, liên chi hội và hiệp hội du lịch các tỉnh, thành phố theo hướng tinh gọn, hiện đại, hoạt động thực chất. Chương trình được rà soát hằng năm trên cơ sở phản hồi của hội viên và kết quả thực hiện, qua đó điều chỉnh nhiệm vụ, chỉ tiêu, tiến độ khi cần thiết, bảo đảm mục tiêu chung đến năm 2030.