Tăng sức cạnh tranh cho hàng Việt

Trong bối cảnh thị trường ngày càng rộng mở, phương thức mua sắm thay đổi nhanh và người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng, nguồn gốc, thương hiệu sản phẩm, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại Khánh Hòa đang được triển khai theo hướng thực chất hơn. Cuộc vận động không chỉ khuyến khích người dân lựa chọn hàng Việt, mà còn tạo điều kiện để doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường, đưa sản phẩm Việt đến gần hơn với người tiêu dùng.

Tạo niềm tin bằng chất lượng

Khách hàng tham quan, mua sắm sản phẩm OCOP của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại nông sản Thái Thuận.

Cùng với sự phát triển của hệ thống phân phối hiện đại và sự thay đổi nhanh chóng của phương thức mua sắm, thị trường hàng hóa trên địa bàn tỉnh ngày càng phong phú. Từ siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi đến chợ truyền thống và các kênh bán hàng trực tuyến, hàng Việt hiện diện ngày càng rộng. Bên cạnh những thương hiệu lớn trong lĩnh vực thực phẩm, đồ gia dụng, may mặc, hàng tiêu dùng..., nhiều sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của Khánh Hòa như: Yến sào, rong nho, nước mắm, nho, táo, thủy sản chế biến… cũng đang từng bước xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường và đến gần hơn với người tiêu dùng.

Tư duy của người tiêu dùng cũng đang thay đổi rõ rệt. Nếu trước đây, giá cả là một trong những yếu tố được quan tâm hàng đầu thì hiện nay, chất lượng, an toàn, nguồn gốc xuất xứ, mẫu mã, thương hiệu và sự thuận tiện ngày càng được coi trọng. Sự chuyển biến của thị trường cũng tạo áp lực để các DN trong tỉnh thay đổi. Thay vì chỉ trông chờ vào tâm lý ủng hộ hàng trong nước, nhiều DN đã tập trung vào chất lượng, công nghệ, tiêu chuẩn sản xuất, truy xuất nguồn gốc và xây dựng thương hiệu để cạnh tranh. Ông Nguyễn Quang Duy - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần DT Khánh Hòa (phường Bắc Nha Trang) cho biết: “Để sản phẩm Việt được người tiêu dùng lựa chọn lâu dài, yếu tố quyết định vẫn là chất lượng. Vì vậy, chúng tôi tập trung ứng dụng khoa học - công nghệ, chuẩn hóa quy trình sản xuất theo hướng an toàn, truy xuất nguồn gốc và gia tăng giá trị cho các sản phẩm từ rong biển, rong nho. Từ nguồn nguyên liệu đặc trưng của Khánh Hòa, chúng tôi hướng đến phát triển những sản phẩm chế biến có chất lượng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và từng bước mở rộng ra thị trường quốc tế”.

Khách hàng chọn mua hàng Việt tại siêu thị Lotte Mart Nha Trang (phường Tây Nha Trang).

Ở khu vực kinh tế tập thể, nhiều HTX cũng chú trọng nâng chất lượng, xây dựng thương hiệu để sản phẩm địa phương tạo được chỗ đứng trên thị trường. HTX Kinh doanh dịch vụ tổng hợp Xuân Hải (thôn Thành Sơn, xã Xuân Hải) hiện có 2 sản phẩm OCOP là táo và nho xanh. Theo ông Trần Cao Tiên - Giám đốc HTX, để người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn hàng Việt, trước hết sản phẩm phải bảo đảm chất lượng, an toàn, nguồn gốc rõ ràng và mẫu mã phù hợp. Vì vậy, HTX luôn chú trọng duy trì chất lượng, xây dựng uy tín cho nho, táo Xuân Hải, qua đó tạo niềm tin và giữ chân người tiêu dùng.

Khi DN chú trọng chất lượng, xây dựng uy tín, người dân ngày càng lựa chọn sản phẩm dựa trên giá trị thực, hàng Việt có thêm nền tảng để đứng vững trên thị trường.

Đứng vững trên thị trường nội địa

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm đặc trưng của xã Xuân Hải.

Để hàng Việt đứng vững trên thị trường, những năm qua, tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ hỗ trợ sản xuất, xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Giai đoạn 2021 - 2026, hơn 2.000 lượt DN, HTX, cơ sở sản xuất, kinh doanh được hỗ trợ quảng bá, giới thiệu sản phẩm; 180 HTX được thành lập mới, 133 sản phẩm OCOP từ 3 đến 5 sao được xây dựng cùng 20 chuỗi giá trị có sự tham gia của HTX - nông dân - DN.

Không gian tiêu thụ hàng Việt cũng được mở rộng, DN được hỗ trợ tham gia các sàn thương mại điện tử trong nước và quốc tế, xây dựng thương hiệu trực tuyến, ứng dụng hợp đồng điện tử và các giải pháp bán hàng thông minh. Hằng năm, tỉnh tổ chức từ 2 đến 4 phiên chợ hàng Việt và hơn 40 chuyến bán hàng lưu động phục vụ người dân trước Tết Nguyên đán.

Song song với việc đưa hàng Việt đến gần người tiêu dùng, công tác kiểm soát thị trường được tăng cường. Từ năm 2021 đến hết quý II/2026, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra 3.526 lượt, xử lý 1.661 vụ, thu ngân sách hơn 18,1 tỷ đồng. Ngành y tế thanh tra, kiểm tra hơn 15.400 lượt cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, tỷ lệ cơ sở đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm duy trì trên 90%.

Tuy vậy, hành trình để hàng Việt thực sự chiếm lĩnh thị trường vẫn còn những điểm nghẽn. Một số sản phẩm OCOP có quy mô sản xuất nhỏ, sản phẩm chế biến sâu chưa nhiều, năng lực quản trị và phát triển thị trường của một số HTX, cơ sở còn hạn chế; chất lượng, mẫu mã chưa đồng đều. Việc đưa sản phẩm OCOP vào các hệ thống siêu thị lớn vẫn gặp những rào cản nhất định, trong khi hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại trên môi trường số ngày càng phức tạp.

Theo bà Trần Thu Mai - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cuộc vận động đã góp phần tạo chuyển biến rõ hơn trong sản xuất và tiêu dùng hàng Việt trên địa bàn tỉnh, tăng sự gắn kết giữa DN, hệ thống phân phối và người tiêu dùng. Thời gian tới, cuộc vận động cần tiếp tục đi vào chiều sâu, hướng mạnh tới việc xây dựng văn hóa tiêu dùng hàng Việt. Đồng thời, phát huy vai trò của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động người dân lựa chọn những sản phẩm có chất lượng, nguồn gốc rõ ràng. Cùng với đó, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm OCOP, ứng dụng chuyển đổi số, nhân rộng các điểm bán hàng Việt, đưa hàng Việt đến vùng sâu, vùng xa và tăng cường kiểm tra, xử lý hàng giả, hàng kém chất lượng. Đây cũng là những nhiệm vụ trọng tâm được Ban Chỉ đạo cuộc vận động tỉnh xác định trong giai đoạn tới.