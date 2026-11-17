Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Đặng Khắc Lợi, Phó cục trưởng Cục Báo chí chia sẻ, theo số liệu cập nhật của Bộ Y tế, mỗi năm tại Việt Nam có khoảng 103.000 người tử vong do các bệnh liên quan đến sử dụng thuốc lá, trong đó khoảng 84.500 người tử vong do hút thuốc chủ động và 18.800 người do hút thuốc thụ động. Thuốc lá đồng thời gây gánh nặng kinh tế rất lớn, với chi phí y tế và tổn thất kinh tế ước tính khoảng 108.700 tỷ đồng mỗi năm, tương đương 1,14% GDP.

Đồng chí Đặng Khắc Lợi, Phó cục trưởng Cục Báo chí phát biểu khai mạc.

Bên cạnh đó, tình trạng mua bán thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trên môi trường mạng vẫn diễn biến phức tạp dù quy định cấm đã có hiệu lực. Theo nghiên cứu, giám sát không gian mạng năm 2025 của Trường Đại học Y tế công cộng, 34,9% cửa hàng đã chuyển sang kinh doanh ngầm trực tuyến sau khi các điểm bán công khai cơ bản được xóa bỏ. Thế nhưng, để né tránh kiểm duyệt, các đối tượng đã sử dụng tên gọi ngụy trang như đầu bàn chải điện, tinh dầu thơm phòng khi rao bán trên sàn thương mại điện tử và mạng xã hội.

Tại hội thảo, đồng chí Vũ Văn Tiến, đại biểu Quốc hội khóa XVI nhấn mạnh cần đặt phòng ngừa lên hàng đầu, nhất là ngăn chặn thanh thiếu niên tiếp cận và hình thành thói quen sử dụng thuốc lá. Bởi khi đã lệ thuộc, việc từ bỏ thuốc lá rất khó khăn. Vì vậy, chính sách cần chú trọng bảo vệ người chưa hút thuốc, ngăn ngừa nguy cơ từ sớm, thay vì chỉ tập trung hỗ trợ cai nghiện và khắc phục hậu quả, góp phần nâng cao sức khỏe nhân dân, bảo vệ giống nòi.

Theo đồng chí Vũ Văn Tiến, cần tăng diện tích và đổi mới hình ảnh cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá để nâng cao nhận thức, ngăn ngừa hành vi hút thuốc. Hiện cảnh báo chỉ gồm 6 mẫu, chiếm 50% diện tích bao bì và chưa đủ sức truyền tải thông điệp phòng, chống thuốc lá. Vì vậy, nội dung cảnh báo cần thêm diện tích và chỉ rõ tác hại cụ thể của thuốc lá và những đối tượng bị ảnh hưởng.

Đồng chí Vũ Văn Tiến, đại biểu Quốc hội khóa XVI phát biểu tại hội thảo.

Báo cáo tổng hợp số 3424/BC-VPQH ngày 27-10-2026 của Văn phòng Quốc hội cũng ghi nhận nhiều ý kiến đề nghị nâng diện tích cảnh báo lên tối thiểu 85%, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cũng đề cập phương án nâng lên 85% hoặc tăng dần từ 85% lên 100%.

Các đại biểu cũng nhấn mạnh sự cần thiết của dự luật quy định “cấm trưng bày thuốc lá” tại các điểm kinh doanh nhằm loại bỏ hình thức quảng cáo gián tiếp, giảm mức độ hiện diện của thuốc lá trên thị trường bán lẻ, hạn chế khả năng tiếp cận của trẻ em và thanh thiếu niên.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo.

Đặc biệt, để thúc đẩy việc phòng, ngừa thuốc lá, đồng chí Vũ Văn Tiến đề cập đến việc kiểm soát thuốc lá thông qua chính sách thuế, giá và hạn chế trưng bày tại điểm bán. Dẫn số liệu tổng hợp của Bộ Y tế, tỷ trọng thuế trong giá bán lẻ thuốc lá hiện chỉ khoảng 36%. Đồng thời, đề nghị cần nghiên cứu lộ trình tăng thuế, giá thuốc lá theo từng giai đoạn nhằm hạn chế khả năng tiếp cận sản phẩm, đặc biệt đối với người trẻ và những người chưa từng hút thuốc.