Tăng sức bật cho sản phẩm địa phương

Nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại

Bám sát nhu cầu của DN, từ khi vận hành theo mô hình mới, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh đã chủ động tham mưu và triển khai nhiều hoạt động quảng bá, kết nối cung-cầu và phát triển thị trường được triển khai linh hoạt, kết hợp phương thức xúc tiến trực tiếp với TMĐT nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận khách hàng.

Sản xuất hàng hóa theo quy chuẩn GMP tại Công ty CP dược liệu Gold Herb - Ảnh: T.T

Trong 9 tháng năm 2026, đơn vị đã hỗ trợ hàng trăm lượt DN, hợp tác xã (HTX) tham gia các hội chợ, triển lãm và chương trình kết nối giao thương. Đã có nhiều sự kiện được tổ chức như Ngày hội sản phẩm Quảng Trị-Xuân Bính Ngọ và các phiên chợ giới thiệu sản phẩm OCOP, nông sản địa phương.

Đồng thời kết nối để nhiều lượt DN tham gia các sự kiện quy mô ngoài tỉnh như hội chợ mùa Xuân lần thứ nhất tại Hà Nội, hội chợ Festival Huế 2026, hội nghị “Kết nối Thái Lan tại Phú Thọ năm 2026”, hội chợ Công thương vùng Bắc Trung bộ tại Nghệ An năm 2026, hội chợ xúc tiến thương mại (XTTM) và sản phẩm OCOP Ninh Bình 2026, sự kiện kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế-Viet Nam International Sourcing 2026 tại TP. Hồ Chí Minh.

Là DN đạt chuẩn GMP (thực hành và sản xuất tốt), Công ty CP dược liệu Gold Herb chuyên sản xuất và kinh doanh các sản phẩm thảo dược, tinh dầu cùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe chất lượng cao.

Tham gia hội chợ Công thương vùng Bắc Trung bộ tại Nghệ An năm 2026, ông Trần Ngọc Long, Giám đốc công ty chia sẻ: “Những chương trình kết nối giao thương do tỉnh hỗ trợ là cơ hội rất tốt để DN tiếp cận thêm nhiều đối tác, khách hàng mới, đưa sản phẩm quảng bá ra ngoài tỉnh, tạo cầu nối mở rộng và phát triển thị trường tiêu thụ”.

Tận dụng lợi thế trên tuyến Hành lang kinh tế Đông-Tây, trung tâm kết nối hỗ trợ DN trưng bày sản phẩm tại hội chợ huyện Thà Khẹc (Lào), tham dự diễn đàn hợp tác đầu tư, thương mại và du lịch tại tỉnh Chăm-pa-sắc (Lào) và ký kết 15 biên bản ghi nhớ hợp tác tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời chủ động chuẩn bị tổ chức đoàn giao dịch thương mại tại Thái Lan cho các DN khu vực Bắc Trung bộ thuộc chương trình cấp quốc gia về XTTM năm 2026.

Lãnh đạo tỉnh cùng các doanh nghiệp Quảng Trị tham gia Hội chợ Công thương vùng Bắc Trung bộ tại Nghệ An năm 2026 - Ảnh: T.T

Cùng với hỗ trợ gian hàng, đơn vị đã hoàn thành xây dựng, đăng ký 3 đề án tham gia chương trình cấp quốc gia về XTTM năm 2027, gồm: Hội chợ thương mại quốc tế Nhịp cầu Xuyên Á-Quảng Trị năm 2027; hội nghị kết nối giao thương giữa nhà cung cấp khu vực Bắc Trung bộ, duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên với DN xuất khẩu, tổ chức đoàn giao dịch thương mại tại Lào cho các DN khu vực Bắc Trung bộ.

Trong quý III/2026, trung tâm đã tổ chức tham gia nhiều chương trình XTTM của các tỉnh, thành phố trong cả nước, qua đó hỗ trợ 38 lượt DN tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm trực tiếp và hỗ trợ 20 DN gửi sản phẩm trưng bày tại các hội chợ, triển lãm, hội nghị kết nối giao thương.

Tiêu biểu như triển khai các hoạt động hỗ trợ DN quảng bá, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm như xúc tiến tiêu thụ bia Camel, bia Hà Nội; hỗ trợ kết nối sản phẩm gạo Quảng Trị tham gia hệ thống siêu thị K-Market; hỗ trợ kết nối DN, sản phẩm OCOP của tỉnh với các đơn vị, tổ chức, trường đại học nhằm mở rộng cơ hội tiêu thụ và hợp tác.

Đặc biệt, tham mưu UBND tỉnh tổ chức thành công hội nghị công bố Quyết định điều chỉnh quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Trị. Tại hội nghị, UBND tỉnh đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và văn bản chấp thuận nghiên cứu, khảo sát đầu tư cho 33 dự án với tổng vốn đăng ký 194.580 tỉ đồng (tương đương 7,719 tỉ USD). Đây là kết quả có ý nghĩa quan trọng trong huy động nguồn lực, là cơ sở quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu phát triển các ngành động lực của tỉnh.

Cùng với xúc tiến trực tiếp, đơn vị đã xây dựng và triển khai “Gian hàng Việt trực tuyến” trên shopee, hỗ trợ quảng bá các sản phẩm chủ lực, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP của tỉnh, hoàn thành đăng ký tên miền mới, duy trì vận hành sàn giao dịch TMĐT tỉnh, hệ thống truy xuất nguồn gốc và tích hợp dịch vụ Smartcloud phục vụ lưu trữ dữ liệu.

Tăng tốc kết nối cung-cầu

Bước vào những tháng cuối năm 2026, nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao, đặc biệt đối với nông sản, hải sản khô, hồ tiêu, cao dược liệu, cà phê Khe Sanh, gạo sạch, các sản phẩm OCOP, giỏ quà Tết. Đây là thời điểm quan trọng để DN mở rộng điểm bán, tìm kiếm đơn hàng. Trên cơ sở đó, công tác XTTM tiếp tục triển khai các kế hoạch kết nối, ưu tiên những chương trình có khả năng làm việc trực tiếp với nhà phân phối, hệ thống bán lẻ và đối tác thu mua.

Một phiên livestream bán các sản phẩm cà phê của Hội Cà phê Khe Sanh tại sự kiện 100 năm cà phê Khe Sanh - Ảnh: T.T

Chị Nguyễn Thị Hằng, Giám đốc HTX nông sản cà phê Khe Sanh chia sẻ: “Sự kiện kỷ niệm 100 năm cà phê Khe Sanh vừa qua, cùng các chương trình XTTM của tỉnh đã tạo điều kiện cho nhiều đối tác tìm hiểu sâu hơn về chất lượng cà phê địa phương. Nhờ đó, HTX đã kết nối thành công và ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm cà phê nhân với các đối tác tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, mở ra đầu ra ổn định cho sản phẩm”.

Trong giai đoạn cao điểm cuối năm, các đơn vị ưu tiên hỗ trợ nhóm hàng có tiềm năng tiêu thụ như nông sản, thực phẩm chế biến, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và đặc sản địa phương. DN được khuyến khích xây dựng các giỏ quà Tết từ sản phẩm OCOP, tạo sự đa dạng về chủng loại, phù hợp nhu cầu biếu tặng và tăng khả năng nhận diện hàng hóa Quảng Trị.

Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nguyễn Đức Tân cho biết: “Tỉnh tiếp tục đồng hành cùng DN trong quảng bá sản phẩm, kết nối giao thương và mở rộng thị trường, chú trọng hỗ trợ các mặt hàng có tiềm năng tiêu thụ dịp cuối năm và Tết. Bên cạnh xúc tiến trực tiếp, địa phương đẩy mạnh ứng dụng TMĐT, huy động nguồn lực xã hội hóa và theo dõi kết quả sau mỗi chương trình, giúp DN duy trì quan hệ với đối tác, phát triển đơn hàng và xây dựng đầu ra ổn định”.

Trung tâm cũng xây dựng chương trình hành động XTTM tỉnh giai đoạn 2026-2030, kế hoạch phát triển thương mại biên giới giai đoạn 2026-2030, đồng thời đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ về “Nghiên cứu xây dựng mô hình chuyển đổi số ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động TMĐT cho DN nhỏ và vừa tỉnh Quảng Trị”.

XTTM chỉ phát huy hiệu quả bền vững khi được kết nối chặt chẽ với năng lực sản xuất và khả năng đáp ứng thị trường của DN. Với việc đa dạng hóa chương trình xúc tiến, đẩy mạnh TMĐT và tăng cường kết nối cung, cầu, tỉnh Quảng Trị kỳ vọng mở rộng đầu ra cho hàng hóa địa phương, nâng cao sức cạnh tranh của DN trong mùa mua sắm cuối năm và tạo nền tảng phát triển thị trường giai đoạn 2026-2030.