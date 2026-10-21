Tăng số lượng ký túc xá để thu hút và giữ chân nhân tài lẫn lao động trẻ

Trong bối cảnh giá nhà và giá thuê nhà leo thang, khiến chi phí nhà ở trở thành yếu tố then chốt trong việc thu hút nhân tài, các công ty Nhật Bản đang tăng cường các chính sách phúc lợi liên quan đến nhà ở dành cho nhân viên. Theo đó, số lượng ký túc xá do các công ty tại Nhật Bản cung cấp, vốn đã có xu hướng giảm trong một thời gian, nay đang bắt đầu tăng trở lại. Các nhà phân tích cho rằng, động thái này nhằm mục đích hỗ trợ tuyển dụng nhân tài trẻ và khuyến khích gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Số lượng nhà ở dành cho nhân viên theo hình thức cho thuê, được quản lý bởi công ty quản lý nhà ở Relocation Japan, cũng ghi nhận sự gia tăng. Tính đến cuối tháng 6/2026, công ty này đang quản lý 300.000 căn, tăng 25% so với ba năm trước đó. Hơn 70% các hợp đồng mới là căn hộ đơn dành cho từng cá nhân nhân viên.

Các tập đoàn lớn cũng đang mở rộng hệ thống ký túc xá của mình. Họ kỳ vọng rằng, các ký túc xá này không chỉ đơn thuần là nơi ở, mà còn đóng vai trò thúc đẩy sự tương tác trong nội bộ tổ chức. Một đại diện từ tập đoàn Itochu giải thích: "Điều này giúp xây dựng các mối quan hệ giữa người với người, vượt qua cả rào cản về phòng ban và thế hệ".

Mức giá thuê ký túc xá hằng tháng này chỉ bằng khoảng một phần ba chi phí thuê các căn hộ tương đương ở khu vực lân cận, sáng kiến ​​này tập trung vào việc giảm bớt gánh nặng chi phí nhà ở cho các nhân viên trẻ.

Các nhà phân tích cho rằng, khi gánh nặng chi phí nhà ở ngày càng đè nặng lên vai những nhân viên trẻ, các chính sách hỗ trợ về nhà ở từ phía doanh nghiệp đang trở thành yếu tố then chốt giúp nâng cao năng lực cạnh tranh trong tuyển dụng, cũng như giữ chân nhân tài.

Yumiko Kawashima, Tổng Biên tập tại cổng thông tin việc làm Toda Campus, nhận định: "Việc xây dựng một môi trường phúc lợi giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho nhân viên trẻ là điều vô cùng quan trọng để thu hút nhân tài. So với các khoản trợ cấp bằng tiền mặt, việc cung cấp nhà ở trực tiếp từ phía công ty có thể mang lại hiệu quả cao hơn trong việc giảm bớt chi phí thực tế mà nhân viên phải gánh chịu".