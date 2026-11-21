Tăng quyền giám sát của cư dân, làm rõ trách nhiệm ban quản trị

Trước khi biểu quyết, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đã trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Luật.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Luật.

Theo bộ trưởng Trần Hồng Minh, dự thảo Luật nhận được 462 ý kiến góp ý, trong đó có 141 lượt đại biểu phát biểu tại tổ, 31 lượt phát biểu tại hội trường và 12 đại biểu gửi ý kiến bằng văn bản. Chính phủ đã rà soát, tiếp thu và hoàn thiện các nội dung nhằm bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật, đồng thời cụ thể hóa chủ trương phát triển nhà ở gắn với mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội, đáp ứng nhu cầu chỗ ở của người dân.

Đối với quản lý, sử dụng nhà chung cư, một trong những nội dung đáng chú ý là Luật quy định cụ thể hơn các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của hội nghị nhà chung cư. Cùng với đó, cơ chế giám sát hoạt động của ban quản trị và phối hợp giữa ban quản trị với chính quyền địa phương được bổ sung, hoàn thiện.

Luật cũng làm rõ quyền và nghĩa vụ của ban quản trị nhà chung cư, trong đó cho phép ban quản trị trực tiếp thực hiện hoặc thuê tổ chức, cá nhân có năng lực, phù hợp thực hiện một số công việc thuộc trách nhiệm của mình. Quy định này nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát, đồng thời tạo điều kiện để ban quản trị lựa chọn đơn vị hỗ trợ chuyên môn khi cần thiết.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng được giao quy định cụ thể về hoạt động của đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư và trách nhiệm bàn giao kinh phí bảo trì. Đây là những nội dung có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dịch vụ, công tác duy tu, bảo dưỡng và quyền lợi của cư dân trong quá trình sinh sống tại các tòa nhà.

Hoàn thiện chính sách nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê

Ngoài quản lý chung cư, Luật Nhà ở sửa đổi tiếp tục hoàn thiện các chính sách phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê. Đối với các dự án nhà ở thương mại, UBND cấp tỉnh được quyết định việc chủ đầu tư phải dành một phần diện tích đất ở trong dự án để phát triển nhà ở cho thuê, nhà ở xã hội. Quy mô dự án và tỷ lệ diện tích đất phải dành cho mục đích này sẽ do Chính phủ quy định.

Luật quy định cụ thể hơn các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của hội nghị nhà chung cư, trong đó bổ sung cơ chế giám sát ban quản trị, cơ chế phối hợp với chính quyền địa phương. (Ảnh minh họa)

Về nhà ở cho thuê, Luật xác định phạm vi bao gồm nhà ở do Nhà nước tạo lập từ nguồn quỹ nhà ở địa phương và nhà ở được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài Nhà nước. Chính sách nhà ở xã hội để cho thuê tiếp tục được kế thừa và quy định tại chương về nhà ở chính sách.

Đối với nhà ở xã hội, quy định về bán, cho thuê mua và cho thuê sau 5 năm được hoàn thiện theo hướng chỉ cho phép bán lại nhà ở cho đúng đối tượng. Giá bán do các bên thỏa thuận và người bán không phải nộp tiền sử dụng đất.

Luật cũng tiếp thu, hoàn thiện các quy định về sở hữu nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài, bảo đảm kế thừa những chính sách phù hợp của Luật Nhà ở năm 2023 và thống nhất với Luật Đầu tư, Luật Đất đai.

Với các quy định mới về quản lý, sử dụng nhà chung cư, phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê, Luật Nhà ở sửa đổi hướng tới hoàn thiện cơ chế quản lý thị trường nhà ở, nâng cao trách nhiệm của các chủ thể tham gia và bảo đảm tốt hơn quyền, lợi ích của người dân.