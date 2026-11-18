Chạy bộ vốn được xem là môn thể thao tốt cho tim mạch, thể lực, nhưng không phải cứ chạy càng nhiều, tập càng nặng thì cơ thể càng khỏe.

Theo ThS.BS Hà Ngọc Mạnh, Giám đốc Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Việt - Bỉ, việc tập luyện quá sức, đặc biệt khi kéo dài trong tình trạng thiếu dinh dưỡng và không được nghỉ ngơi đầy đủ, có thể tác động tiêu cực đến nội tiết tố nam, từ đó ảnh hưởng ham muốn.

Vì sao chạy bộ quá sức có thể ảnh hưởng đến ham muốn?

Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh lưu ý cần phân biệt stress sinh lý trong quá trình vận động với tình trạng căng thẳng kéo dài do cơ thể phải chịu áp lực quá lớn. Khi tập luyện ở mức độ phù hợp, cơ thể tiếp nhận một kích thích sinh lý có lợi, thúc đẩy các cơ chế thích nghi, điều hòa nội tiết và góp phần duy trì sức khỏe tổng thể.

Ở nam giới, hoạt động thể chất vừa phải có thể hỗ trợ chức năng nội tiết, cải thiện tuần hoàn máu, thể lực và sức khỏe chuyển hóa. Đây cũng là những yếu tố liên quan đến chức năng ham muốn của nam giới. Khi cơ thể khỏe mạnh, tinh thần thoải mái, chất lượng giấc ngủ tốt, ham muốn cũng có điều kiện được duy trì.

Tuy nhiên, tác động này không đồng nghĩa với việc càng tăng cường độ hay kéo dài thời gian tập luyện thì testosterone càng tăng. Khi vận động vượt quá khả năng thích nghi, cơ thể phải đối mặt với tình trạng stress sinh lý kéo dài. Thay vì kích thích những phản ứng có lợi, áp lực tích lũy có thể làm rối loạn quá trình điều hòa hormone, ảnh hưởng đến hoạt động của trục nội tiết sinh sản nam giới.

Testosterone là hormone quan trọng đối với ham muốn, chức năng sinh lý. Khi nồng độ hormone này suy giảm, nam giới có thể nhận thấy những thay đổi như khó duy trì sự hưng phấn, đồng thời thường xuyên mệt mỏi, thiếu năng lượng.

Đáng chú ý, những người chạy bộ đường dài, tham gia marathon hoặc thường xuyên tập luyện cường độ cao có thể gặp tình trạng này nếu liên tục ép cơ thể vượt ngưỡng chịu đựng. Một số người đặt mục tiêu chinh phục cự ly dài, cải thiện thành tích nên tăng quãng đường và thời gian chạy, thậm chí duy trì lịch tập dày đặc dù cơ thể chưa hồi phục sau những buổi vận động trước đó.

Khi đó, năng lượng tiêu hao lớn nhưng lượng dinh dưỡng bổ sung không tương xứng, cơ thể dễ rơi vào tình trạng thiếu hụt năng lượng. Áp lực tập luyện cộng với thiếu ngủ, nghỉ ngơi không đủ khiến hệ thống nội tiết phải hoạt động trong điều kiện bất lợi. Nếu kéo dài, tình trạng này có thể ảnh hưởng đến testosterone và sức khỏe sinh sản.

Chạy bộ vốn được xem là môn thể thao tốt cho tim mạch, thể lực và sức khỏe. (Ảnh minh hoạ)

Dấu hiệu cảnh báo cơ thể quá tải khi tăng quãng đường chạy

Theo bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, khi đánh giá tác động của chạy bộ đến ham muốn, không thể chỉ nhìn vào số kilomet mà một người hoàn thành mỗi ngày hay mỗi tuần. Điều quan trọng là tổng khối lượng vận động có phù hợp với thể trạng hay không, chế độ ăn có đáp ứng nhu cầu tiêu hao năng lượng và cơ thể có đủ thời gian phục hồi hay không.

Một người chạy bộ đường dài nhưng có kế hoạch tập luyện khoa học, ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi hợp lý sẽ khác với người liên tục tăng cường độ, cắt giảm thời gian ngủ hoặc ăn kiêng quá mức để duy trì cân nặng. Cùng một cự ly chạy, tác động lên cơ thể có thể khác nhau tùy thể lực, tuổi tác, tình trạng sức khỏe và khả năng thích nghi của từng người.

Dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong quá trình này. Khi tập luyện với khối lượng lớn, cơ thể cần được cung cấp đủ năng lượng, protein, chất béo và các vi chất cần thiết. Nếu ăn uống thiếu hụt kéo dài, đặc biệt là cắt giảm quá mức chất béo hoặc tổng lượng calo, cơ thể có thể không còn đủ nguồn lực để duy trì các hoạt động sinh lý bình thường.

Bên cạnh đó, giấc ngủ và thời gian nghỉ giữa các buổi tập cũng không thể xem nhẹ. Đây là khoảng thời gian cơ thể sửa chữa tổn thương cơ, tái tạo năng lượng và điều hòa các hoạt động nội tiết. Nếu ngày nào cũng tập nặng, không có những buổi vận động nhẹ hoặc ngày nghỉ phù hợp, tình trạng mệt mỏi sẽ tích lũy, khiến khả năng hồi phục ngày càng kém.

Một dấu hiệu đáng lưu ý là nam giới nhận thấy ham muốn giảm rõ rệt sau giai đoạn tăng khối lượng chạy bộ. Nếu đi kèm với mệt mỏi kéo dài, giảm sức bền, rối loạn giấc ngủ, giảm cương buổi sáng hoặc thay đổi tâm trạng, người tập không nên mặc định đây chỉ là hệ quả bình thường của việc vận động nhiều.

Bác sĩ khuyến cáo nam giới cần điều chỉnh cường độ tập luyện theo khả năng của bản thân, tránh chạy theo thành tích hoặc so sánh quãng đường với người khác. Cần bố trí thời gian nghỉ ngơi, ăn uống đủ chất và tăng khối lượng vận động từ từ để cơ thể có thời gian thích nghi.

Nếu tình trạng giảm ham muốn kéo dài dù đã điều chỉnh lịch tập, nam giới nên đi khám chuyên khoa nam học hoặc nội tiết. Bác sĩ sẽ đánh giá các triệu chứng, tiền sử tập luyện, chế độ dinh dưỡng và chỉ định xét nghiệm cần thiết, trong đó có thể kiểm tra testosterone khi có chỉ định.

Tập luyện chỉ thực sự có lợi khi cơ thể được vận động trong giới hạn phù hợp và có đủ thời gian hồi phục. Chạy bộ không phải nguyên nhân trực tiếp gây suy giảm ham muốn ở tất cả nam giới, nhưng việc ép cơ thể vận động quá mức trong thời gian dài có thể khiến mục tiêu nâng cao sức khỏe phản tác dụng.