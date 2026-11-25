Tăng quản lý nguồn thu, chống thất thu để bù đắp tác động giảm thuế. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN.

Trong bối cảnh các chính sách miễn, giảm thuế tiếp tục được triển khai nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh, Thuế tỉnh Lai Châu xác định giải pháp hoàn thành dự toán thu ngân sách không phải là tăng gánh nặng cho người nộp thuế mà tập trung quản lý tốt các nguồn thu còn dư địa, chống thất thu, thu hồi nợ và mở rộng cơ sở thuế.

Đại diện Thuế tỉnh Lai Châu cho biết, trong bối cảnh thực hiện nhiều chính sách miễn, giảm thuế, cơ quan Thuế xác định phải đồng thời thực hiện hai nhiệm vụ: bảo đảm người dân, doanh nghiệp được thụ hưởng đầy đủ, kịp thời chính sách hỗ trợ và quản lý chặt chẽ các nguồn thu ngân sách.

Theo đó, các chính sách miễn, giảm thuế trước hết là giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp duy trì và phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc giảm thu ngân sách trong ngắn hạn là tác động đã được tính đến khi ban hành chính sách. Tuy nhiên, về dài hạn, khi doanh nghiệp có thêm nguồn lực tái đầu tư, duy trì việc làm và mở rộng hoạt động, cơ sở thu ngân sách cũng có điều kiện được củng cố.

Do đó, Thuế tỉnh chú trọng tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng các chính sách hỗ trợ; đồng thời theo dõi riêng tác động của từng chính sách để đánh giá số người nộp thuế được thụ hưởng và số thu ngân sách giảm tương ứng.

Để bù đắp phần giảm thu, cơ quan Thuế tập trung rà soát toàn bộ nguồn thu, đánh giá khả năng thực hiện của từng địa bàn, từng khoản thu, từng dự án và từng nguồn thu phát sinh. Trong đó, chú trọng theo dõi các doanh nghiệp, dự án có số nộp ngân sách lớn; phân tích những khoản thu còn dư địa và những khoản có nguy cơ giảm thu để chủ động phương án điều hành.

Cùng với đó, Thuế tỉnh đẩy mạnh đôn đốc kê khai, nộp đầy đủ, kịp thời các khoản phát sinh; tăng cường thu hồi nợ thuế; quản lý các lĩnh vực có rủi ro thất thu và nâng cao hiệu quả kiểm tra trên cơ sở phân tích dữ liệu, mức độ rủi ro của người nộp thuế.

Đối với công tác xây dựng dự toán năm 2027, Thuế tỉnh sẽ đánh giá đầy đủ kết quả thực hiện năm 2026, tác động của các chính sách miễn, giảm thuế, tình hình sản xuất, kinh doanh và khả năng phát sinh của từng nguồn thu để xây dựng dự toán sát thực tế, có cơ sở và khả thi.

Quan điểm của Thuế tỉnh Lai Châu là vừa quyết liệt trong quản lý thu, chống thất thu, vừa đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân thực hiện đúng chính sách, pháp luật thuế. Trên cơ sở kết quả thu từng tháng, cơ quan Thuế liên tục cập nhật các kịch bản điều hành, phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026.

Kết quả thu ngân sách trên địa bàn Lai Châu trong 10 tháng năm 2026 ghi nhận tiến độ tích cực. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 3.037,2 tỷ đồng, bằng 122,5% dự toán Trung ương giao, 111,4% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 13,5% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, khoản thu nội địa không kể tiền sử dụng đất và xổ số đạt 2.719,5 tỷ đồng, bằng 109,5% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 6,2% so với cùng kỳ. Kết quả này cho thấy nguồn thu ngân sách có đóng góp từ các khoản thu nội địa khác, không chỉ phụ thuộc vào tiền sử dụng đất và xổ số.

Xét theo từng khoản thu, có 13/17 khoản đã hoàn thành và vượt dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Trong đó, thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương đạt 154,9% dự toán; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 151,7%; doanh nghiệp ngoài quốc doanh đạt 117,3%; thuế thu nhập cá nhân đạt 121,9% và doanh nghiệp nhà nước Trung ương đạt 101,9%.

Ở cấp đơn vị quản lý, Phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thu 2.002,5 tỷ đồng, bằng 107,3% dự toán. Thuế cơ sở 3 thu 164,5 tỷ đồng, đạt 131,6% dự toán, tăng 43% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, tiến độ thu giữa các đơn vị và từng nguồn thu vẫn có sự khác biệt. Tại Thuế cơ sở 1, tổng thu mới đạt 90% dự toán, trong khi thu nội địa trừ tiền sử dụng đất đạt 123,7%. Một số khoản thu vẫn chưa đạt tiến độ kế hoạch năm, như thu phí, lệ phí mới đạt 66,8% và thu tiền sử dụng đất đạt 78,6% dự toán HĐND tỉnh giao. Đây là những nguồn cần tiếp tục được theo dõi, đánh giá khả năng thực hiện trong những tháng cuối năm.

Năm 2026, Trung ương giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Lai Châu là 2.479 tỷ đồng; HĐND tỉnh giao 2.727 tỷ đồng. Trong đó, dự toán thu nội địa tương ứng là 2.458 tỷ đồng và 2.700 tỷ đồng. Riêng tháng 10/2026, thu ngân sách trên địa bàn đạt 488,6 tỷ đồng.