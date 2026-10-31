Tặng quà và tuyên truyền kỹ năng sống cho học sinh Mường Bo

Dự chương trình có lãnh đạo Cục Chính trị Hải quân, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thường trực Đảng ủy xã Mường Bo, đại diện một số doanh nghiệp.

Chương trình có sự đồng hành của Công đoàn Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và Công ty Cổ phần Tư vấn Thẩm định giá VCHP.

Tiết mục văn nghệ do các chiến sĩ văn công Cục Chính trị Hải quân biểu diễn.

Tại chương trình, Đoàn công tác của Cục Chính trị Hải quân đã trao tặng 620 áo ấm cho học sinh và 1 bộ máy vi tính cho nhà trường, với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng.

Công đoàn Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tặng nhà trường 50 triệu đồng.

Các đại biểu dự chương trình.

Bên cạnh hoạt động trao quà, học sinh nhà trường còn được chuyên gia tư vấn kỹ năng sống Nguyễn Lệ Thủy, Giám đốc Trung tâm Phát triển kỹ năng và Hỗ trợ tâm lý học đường, trao đổi về kỹ năng sống và kiến thức giới tính phù hợp với lứa tuổi. Qua đó, giúp các em nâng cao nhận thức, biết chăm sóc, bảo vệ bản thân, tôn trọng người khác và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết.

Tuyên truyền về kỹ năng sống cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Mường Bo, xã Mường Bo.

Đây là hoạt động thiết thực trong chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Cục Chính trị Hải quân và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai.

Những năm qua, hai đơn vị đã gắn công tác tuyên truyền với các hoạt động dân vận, an sinh xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân, nhất là tại vùng cao, vùng đồng vào dân tộc thiểu số và cho thế hệ trẻ.

Tặng áo ấm cho học sinh.

Đoàn công tác Cục Chính trị Hải quân tặng quà Trường Tiểu học và THCS Mường Bo, xã Mường Bo.

Riêng trong năm 2026, Cục Chính trị Hải quân hỗ trợ 250 triệu đồng xây dựng 5 nhà “Đại đoàn kết” cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại các xã Việt Hồng, Lương Thịnh, Quy Mông, Mường Bo và Y Tý; đồng thời trao tặng mỗi hộ một chiếc ti vi, tổng trị giá 60 triệu đồng.

Cục Chính trị Hải quân cũng phối hợp tổ chức cho đoàn công tác gồm 10 đại biểu của tỉnh Lào Cai thăm quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1; trong chuyến công tác, đoàn đã thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ với tổng giá trị quà tặng 280 triệu đồng.

Đoàn công tác Cục Chính trị Hải quân giới thiệu và trao tặng tập thơ “Biển thức trong phố” cho lãnh đạo xã Mường Bo và Trường Tiểu học và THCS Mường Bo, xã Mường Bo.

Dịp này, Đoàn công tác của Cục Chính trị Hải quân giới thiệu và trao tặng tập thơ “Biển thức trong phố” của nhà thơ Nguyên Hùng, được sáng tác từ những cảm xúc sau chuyến thăm Trường Sa và Nhà giàn DK1. Qua những vần thơ, cán bộ, thầy cô và học sinh có thêm góc nhìn gần gũi về cuộc sống, nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ nơi biển, đảo, từ đó bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước.