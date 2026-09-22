Tặng quà trung thu đến các bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng II (TP.HCM)

Các bệnh nhi nhận quà từ chư Tăng

Đoàn do Thượng tọa Thích Quảng Pháp, Phó Trưởng ban Từ thiện xã hội T.Ư, Trưởng Phân ban Từ thiện xã hội Giáo dục thuộc Ban Từ thiện xã hội T.Ư, trụ trì chùa Hòa Khánh làm trưởng đoàn; tham gia còn có Đại đức Thích Thị Nhân, Phó Thư ký Phân ban Từ thiện xã hội Giáo dục thuộc Ban Từ thiện xã hội T.Ư, trụ trì chùa Văn Thánh; ông Phạm Quốc Việt, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ P.Bình Lợi Trung; cùng Phật tử chùa Hòa Khánh và Văn Thánh.

Với tinh thần sẻ chia yêu thương, đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên các bệnh nhi và gia đình cố gắng vượt qua khó khăn, chăm sóc tốt cho các em; đồng thời nguyện cầu chư Phật gia hộ, mong các em sớm bình phục, trở về đoàn tụ cùng gia đình.

220 phần quà được trao đến các bệnh nhi

Dịp này, đoàn trao 220 phần quà trung thu đến các bệnh nhi đang điều trị tại các khoa Bỏng - Chỉnh trực, Hồi sức sơ sinh, Thận và Ung bướu. Mỗi phần quà gồm một phong bì trị giá 360.000 đồng và một lốc sữa.

Được biết, tổng kinh phí cho đợt thiện nguyện lần này khoảng 80 triệu đồng, do Phật tử và các mạnh thường quân chùa Hòa Khánh, Văn Thánh hoan hỷ đóng góp.

"Hoạt động không chỉ thể hiện tinh thần đoàn kết, 'tương thân tương ái', 'lá lành đùm lá rách' của dân tộc, mà còn góp phần lan tỏa tình yêu thương, giúp Phật tử nuôi dưỡng tâm từ bi và thực hành lời Phật dạy trong đời sống.", Thượng tọa Thích Quảng Pháp chia sẻ.