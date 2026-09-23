Tặng quà Trung thu cho trẻ mồ côi và học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Trường Lâm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lương Thị Hạnh và lãnh đạo xã Trường Lâm trao quà cho trẻ mồ côi, học sinh vượt khó.

Chương trình được tổ chức nhằm mang đến cho các em thiếu nhi một Trung thu ấm áp, nhiều ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của Hội LHPN tỉnh và các đơn vị đồng hành trong công tác chăm sóc trẻ em.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã trao tặng quà cho 50 trẻ mồ côi và các em học sinh khó khăn vươn lên trong học tập, rèn luyện, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng; đồng thời trao tặng 1.150 suất quà Trung thu cho các em học sinh Trường Tiểu học Trường Lâm.

Đại diện Công an tỉnh, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh và lãnh đạo xã Trường Lâm trao quà cho các cháu mồ côi, học sinh có thành tích học tập tốt.

Niềm vui Trung thu của học sinh Trường Tiểu học Trường Lâm, xã Trường Lâm.

Trong dịp Tết Trung thu năm nay, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Công an tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức chương trình Đêm hội Trăng rằm tại 3 xã Yên Khương, Trường Lâm và Bát Mọt, tặng hơn 3.000 suất quà cho các em học sinh và trẻ mồ côi.

Chương trình góp phần tạo nên một Tết Trung thu đủ đầy, hạnh phúc với những trẻ mồ côi, học sinh khó khăn vượt khó học giỏi. Đồng thời, thể hiện sự quan tâm của những “mẹ đỡ đầu” của Hội LHPN các cấp, các đơn vị đồng hành, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, tiếp thêm động lực để các con vươn lên trong cuộc sống.