Tặng quà trung thu cho trẻ em Trường giáo dục chuyên biệt Đồng Hới

Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tặng quà Trung thu cho học sinh Trường Giáo dục chuyên biệt Đồng Hới (Ảnh: HG)

Tại chương trình, đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị làm trưởng đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động vui Tết Trung thu, giao lưu, trò chuyện và động viên các cháu học sinh. Những phần quà của lực lượng vũ trang tỉnh được trao tận tay các em, góp phần tạo không khí vui tươi, ấm áp, giúp các cháu đón Tết Trung thu thêm ý nghĩa.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ân cần thăm hỏi, chia sẻ với cán bộ, giáo viên và các cháu học sinh; đồng thời nhấn mạnh, chăm lo cho thiếu nhi, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, là trách nhiệm chung của gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Mỗi món quà, mỗi hoạt động giao lưu không chỉ mang giá trị vật chất mà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia, góp phần tiếp thêm niềm vui, động lực để các cháu tự tin học tập, rèn luyện và hòa nhập cộng đồng.

Các cô chú bộ đội trao quà cho từng cháu (Ảnh: HG)

Hoạt động là việc làm thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm với cộng đồng; đồng thời tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” gần gũi, giàu tình cảm, luôn đồng hành, sẻ chia cùng nhân dân.

Theo cô giáo Nguyễn Thị Nguyệt Ánh, Hiệu trưởng Trường giáo dục chuyên biệt Đồng Hới, trường hiện có 77 học sinh khuyết tật, được tổ chức thành 8 lớp. Mỗi em có những đặc điểm và nhu cầu riêng trong quá trình học tập, rèn luyện. Vì thế, một phần quà trung thu không chỉ mang giá trị vật chất mà còn giúp các em cảm nhận sự đồng hành, hỗ trợ của cộng đồng.

Sự đồng hành của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm sẽ góp phần cùng nhà trường chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần, hỗ trợ các em trong học tập và hòa nhập cộng đồng.