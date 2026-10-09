Tặng quà nữ phạm nhân nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam

Theo quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục phổ thông không bắt buộc phải có phòng STEM riêng hoặc đầu tư danh mục thiết bị riêng mới được tổ chức giáo dục STEM. Hoạt động này cũng không làm phát sinh môn học, thời lượng học tập bắt buộc, hồ sơ, sổ sách riêng hoặc gây áp lực, quá tải cho học sinh và giáo viên.