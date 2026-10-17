Tặng quà học sinh và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới thành phố Quảng Ninh

Đoàn công tác của Hội Phụ nữ Báo Biên phòng, Điện ảnh - Truyền hình Biên phòng, Viettel Quảng Ninh và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Quảng Ninh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ tại Di tích lịch sử Quốc gia Pò Hèn. Ảnh: Bích Nguyên

Dự chương trình có Thượng tá Mai Văn Thể, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng thành phố Quảng Ninh; Trung tá Phạm Đức Việt, Phó Giám đốc, Chủ tịch công đoàn Viettel Quảng Ninh.

Trước khi tiến hành các hoạt động tặng quà cho học sinh và hội viên phụ nữ, Ban Tổ chức chương trình đã tổ chức dâng hương tại Khu Di tích lịch sử quốc gia Pò Hèn bày tỏ lòng thành kính, tri ân các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; đồng thời tìm hiểu thêm về truyền thống đấu tranh, bảo vệ biên cương của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pò Hèn.

Giới thiệu về lịch sử đơn vị, Trung tá Nguyễn Thế Cường, Chính trị viên Đồn Biên phòng Pò Hèn cho hay: “Từ năm 1979 đến năm 1981, trong cuộc chiến đấu bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, nơi đây có 86 anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng hy sinh, trong đó có 58 cán bộ, chiến sĩ của đơn vị, 1 nhân viên thương nghiệp Cụm Pò Hèn và 27 công nhân Lâm trường Hải Sơn. Các đồng chí, các anh, các chị đã viết tiếp bản hùng ca bất tử về tinh thần yêu nước, dũng cảm chiến đấu, hiến dâng tuổi thanh xuân và cả sự sống của mình cho đất nước, “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”. Máu đào của các đồng chí đã tô thắm thêm lá cờ Tổ quốc”.

Đại diện Ban Tổ chức trao quà cho 2 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trong Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" trên địa bàn Đồn Biên phòng Pò Hèn quản lý. Ảnh: Bích Nguyên

Thực hiện chương trình an sinh xã hội tại khu vực biên giới thành phố Quảng Ninh, Ban Tổ chức đã trao tặng 9 suất quà bằng tiền mặt (trị giá 9 triệu đồng cho phụ nữ trong Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” và 50 chiếc chăn ấm (trị giá 17,5 triệu đồng) cho hội viên phụ nữ trên địa bàn ba đồn Biên phòng phụ trách.

Đồng thời Ban Tổ chức cũng trao tặng ba suất học bổng, mỗi suất 2 triệu đồng, cùng sách vở, đồ dùng học tập trị giá 5 triệu đồng cho ba cháu là con nuôi của ba đồn Biên phòng. Cùng với đó, 200 chiếc áo ấm mùa đông, trị giá 70 triệu đồng, được dành tặng học sinh mầm non trên địa bàn phụ trách của ba đơn vị.

Bên cạnh hoạt động chăm lo cho nhân dân, Ban Tổ chức chương trình đã trao tặng ba suất quà trị giá 15 triệu đồng, tới cán bộ, chiến sĩ ba Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô, Đồn Biên phòng Bắc Sơn và Pò Hèn. Đây là sự động viên, chia sẻ với những người đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, đồng thời gắn bó, hỗ trợ nhân dân trên địa bàn. Tổng trị giá quà tặng của chương trình là 122 triệu đồng.

Ban Tổ chức chương trình trao tặng áo ấm cho học sinh Trường Mầm non Hải Ninh thuộc địa bàn Đồn Biên phòng Bắc Sơn quản lý. Ảnh: Bích Nguyên

Chia sẻ tại chương trình, Trung tá Lê Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội Phụ nữ Báo Biên phòng, Điện ảnh -Truyền hình Biên phòng cho biết: “Chúng tôi hiểu rằng, ở những bản làng vùng cao, biên giới cuộc sống của đồng bào và các cháu nhỏ vẫn còn không ít vất vả. Vì vậy, mỗi phần quà được trao tặng hôm nay, dù giá trị vật chất không lớn nhưng chứa đựng tình cảm chân thành, sự quan tâm và mong muốn được sẻ chia của chúng tôi đối với chị em phụ nữ và các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn”.

Thượng tá Nguyễn Thanh Hoàng, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô và Trung tá Đào Phương Huyền, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng thành phố Quảng Ninh tặng quà người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Bích Nguyên

Nhận món quà ý nghĩa từ Ban Tổ chức, em Phạm Minh Nghị, học sinh lớp 6, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hải Tiến xúc động nói: "Những món quà hôm nay là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm động lực để cháu và các bạn học sinh khác vươn lên trong học tập. Cháu xin chân thành cảm ơn các cô, các bác, các chú Bộ đội đã quan tâm giúp đỡ”.

Ban Tổ chức chương trình tặng quà các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô. Ảnh: Bích Nguyên

Trung tá Phạm Đức Việt, Phó Giám đốc, Chủ tịch công đoàn Viettel Quảng Ninh và Trung tá Lê Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội Phụ nữ Báo Biên phòng, Điện ảnh -Truyền hình Biên phòng tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bắc Sơn. Ảnh: Bích Nguyên

Phát biểu tại chương trình, Trung tá Phạm Đức Việt chia sẻ: “Được đứng trên mảnh đất Pò Hèn lịch sử, được nghe kể về tinh thần kiên trung của các cán bộ, chiến sĩ Biên phòng, tận mắt chứng kiến sự vượt khó vươn lên của bà con và các cháu học sinh nơi đây, mỗi người lính Viettel chúng tôi đều cảm thấy vô cùng xúc động”.

Đồng chí cho biết thêm: “Đến với chương trình an sinh xã hội lần này, chúng tôi mang theo những món quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng đong đầy tình cảm. Những chiếc áo ấm mùa đông gửi tới các cháu học sinh với mong muốn các cháu luôn khỏe mạnh, ấm áp khi đến trường trong những ngày giá rét sắp tới; những suất quà học bổng dành tặng các cháu là con nuôi đồn Biên phòng”.

Trung tá Phạm Đức Việt, Phó Giám đốc, Chủ tịch công đoàn Viettel Quảng Ninh phát biểu tại chương trình. Ảnh: Bích Nguyên

Chỉ huy ba đồn Biên phòng đã gửi lời cảm ơn trân trọng tới sự chia sẻ, đồng hành và những phần quà ý nghĩa của Hội phụ nữ Báo, Điện ảnh - Truyền hình Biên phòng, Viettel Quảng Ninh dành cho phụ nữ, trẻ em vùng biên và cán bộ, chiến sĩ của đơn vị.

Thượng tá Nguyễn Thanh Hoàng, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô khẳng định: Những chiếc áo ấm dành tặng cho các cháu học sinh mầm non, những phần quà và đồ dùng học tập dành cho "con nuôi Đồn Biên phòng", những phần quà thiết thực dành tặng hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn không chỉ mang giá trị vật chất mà còn chứa đựng tình cảm, sự quan tâm và nguồn động viên tinh thần to lớn.

Thượng tá Nguyễn Thanh Hoàng chia sẻ một số thông tin về các hoạt động chăm lo đời sống nhân dân trên địa bàn của đơn vị. Ảnh: Bích Nguyên

Đây chính là nguồn động lực để các cháu học sinh thêm vững bước đến trường, các hội viên phụ nữ có thêm niềm tin, nghị lực vươn lên trong cuộc sống; đồng thời tiếp thêm sức mạnh để cán bộ, chiến sĩ đơn vị yên tâm công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.