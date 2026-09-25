Tặng quà học sinh Tân Phong nhân dịp Tết Trung thu

Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Petrovietnam và Câu lạc bộ Dầu khí Trường Sa trao tặng tivi và quà cho phân hiệu mầm non Nùng Nàng.

Theo đó, Đoàn đã trao tặng phân hiệu mầm non Nùng Nàng 1 chiếc tivi 65 inch và 2 thùng bánh kẹo; trao 10 suất quà cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 300.000 đồng. Tổng giá trị các phần quà gần 20 triệu đồng.

... các suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Thông qua các phần quà, Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Petrovietnam và Câu lạc bộ Dầu khí Trường Sa mong muốn hỗ trợ nhà trường bổ sung trang thiết bị phục vụ công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ; tạo không khí vui tươi, hứng khởi, giúp các em thêm gắn bó với trường, lớp. Đồng thời, chia sẻ khó khăn, động viên trẻ có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường, vui chơi và học tập.

Phân hiệu mầm non Nùng Nàng tổ chức chương trình "Vui Trung thu" cho học sinh.

Nhân dịp này, phân hiệu mầm non Nùng Nàng tổ chức chương trình “Vui Trung thu” với nhiều hoạt động sôi nổi như múa lân, múa rồng, phá cỗ để các em được đón Tết Trung thu đầm ấm, vui tươi và hạnh phúc.