Tặng quà cho thiếu nhi phường Trung Thành nhân dịp Tết Trung thu

Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy và Đoàn công tác tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Trường Mầm non Trung Thành 2 hiện có 764 học sinh, với 31 lớp. Năm học vừa qua, Nhà trường huy động trẻ ra lớp vượt chỉ tiêu đề ra; công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi đạt 100%.

Đoàn công tác trao phần quà trị giá 50 triệu đồng cho Trường Mầm non Trung Thành 2.

Dịp này, Đoàn công tác của tỉnh trao tặng phần quà trị giá 50 triệu đồng cho Trường Mầm non Trung Thành 2 và tặng 20 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho 20 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang học tại các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn phường.

Tiết mục văn nghệ vui Tết Trung thu tại Trường Mầm non Trung Thành 2.

Hoạt động thăm, tặng quà thiếu nhi dịp Tết Trung thu thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và xã hội đối với công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em, góp phần động viên các em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và cuộc sống.