Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội Tô Đức trao quà cho các đối tượng

Đoàn công tác đã trao tặng 30 suất quà cho 30 người khuyết tật là nạn nhân chất độc hóa học, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng.

Tại buổi trao quà, Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội Tô Đức cùng các thành viên trong đoàn đã thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các đối tượng, động viên các nạn nhân và gia đình tiếp tục vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Hoạt động thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người khuyết tật, nạn nhân chất độc hóa học, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng.