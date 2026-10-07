Tặng quà cho đoàn viên, lao động hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp

Các mức tặng quà Tết Đinh Mùi cho đoàn viên, lao động

Ngày 7/10, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết đã có kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Đinh Mùi 2027, trong đó có nhiều nội dung về tặng quà, tiền, phiếu mua hàng, vé tàu, vé máy bay...

Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu tặng quà công nhân ở Quảng Ninh.

Mục tiêu của kế hoạch là tạo đợt cao điểm toàn hệ thống chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Đinh Mùi 2017. Trong đó ưu tiên hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, mắc bệnh hiểm nghèo, bị giảm việc làm, mất việc làm…

Cụ thể, tổng liên đoàn sẽ phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham mưu tổ chức các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc thăm, tặng quà, chúc Tết tại nơi đông lao động khó khăn, thu nhập thấp, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, vùng sâu vùng xa, ngành nghề nặng nhọc độc hại... Mức chi dự kiến 2,5 triệu đồng/suất, trong đó 2 triệu tiền mặt và 500.000 đồng quà hiện vật.

Tổng Liên đoàn cũng sẽ tham mưu tổ chức các đoàn Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo Quốc hội, bộ ngành thăm, tặng quà với mức 1,5 triệu đồng/suất, trong đó 1 triệu tiền mặt và 500.000 đồng quà hiện vật.

Tại địa phương, các liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương, tập đoàn, tổng công ty được khuyến khích huy động nguồn xã hội hóa và chi từ nguồn tài chính công đoàn (không quá 1,35 triệu đồng/suất).

Về thăm, chúc Tết Nguyên đán Đinh Mùi, mức chăm lo tối đa 1 triệu đồng/suất bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của người lao động. Với một số nơi đặc thù, mức chi có thể cao hơn.

Dự kiến, các cấp công đoàn tổ chức "Tết sum vầy" kết hợp "Bữa cơm tất niên Công đoàn" tại khu công nghiệp, khu chế xuất và các doanh nghiệp đông lao động. Còn chương trình "Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2027" trực tiếp sẽ được tổng liên đoàn khởi động tại Liên đoàn Lao động Hưng Yên, sau đó thực hiện ở các địa phương khác.

Tương tự chợ trực tiếp, Chợ Tết Công đoàn trực tuyến (online) sẽ mang tới nhiều mặt hàng, dịch vụ thiết yếu, giá ưu đãi kết hợp tặng phiếu mua hàng, tặng sản phẩm với giá "0 đồng", giảm giá…

Tặng vé tàu, vé máy bay cho công nhân về quê

Tổng Liên đoàn sẽ hỗ trợ các tỉnh, thành phố phía Nam với 2.000 vé tàu 2 chiều và 550 vé máy bay 2 chiều đưa đoàn viên, lao động về quê đón Tết.

Điểm đến là khu vực miền Trung (Huế, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa) và khu vực miền Bắc. Công đoàn các địa phương cũng được giao tổ chức "Chuyến xe Công đoàn", "Chuyến tàu Công đoàn", "Chuyến bay Công đoàn" để đưa công nhân về quê an toàn.

Với người không có điều kiện về quê, công đoàn cơ sở sẽ tổ chức chương trình "Tết không xa nhà," thăm hỏi hoặc tổ chức Tết tại khu nhà trọ, công trường, dự án trước tối 29 tháng chạp.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng yêu cầu các cấp công đoàn tăng cường đối thoại với người sử dụng lao động về phương án sản xuất, thời gian nghỉ Tết, lương thưởng Tết và tăng lương tối thiểu vùng. Đồng thời phát hiện, xử lý các trường hợp doanh nghiệp nợ lương, nợ thưởng hoặc có nguy cơ xảy ra tranh chấp lao động.

Công đoàn Việt Nam lưu ý số đoàn viên, lao động được chăm lo từ tài chính công đoàn cấp trên cơ sở không quá 12% tổng số đoàn viên (riêng Hà Nội, TP.HCM, Đồng Nai không quá 15%). Số lượng chăm lo từ nguồn xã hội hóa không giới hạn.