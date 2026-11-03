Tăng Phúc cùng dàn 'Anh trai vượt ngàn chông gai' mang đến cảm xúc âm nhạc đặc biệt

Tinh thần của The Brothers nằm ngay trong tên gọi khi những người anh em cùng đứng trên sân khấu, chia sẻ câu chuyện bằng âm nhạc. Sự xuất hiện của Đỗ Hoàng Hiệp, Hà Lê, Tăng Phúc và Cheng mang đến những cá tính khác nhau.

Đồng thời, các nghệ sĩ tạo chất liệu cho một hành trình chung về mơ mộng, say đắm, va vấp, kiếm tìm, bước qua sóng gió. Không chỉ có các “anh tài” trên sân khấu, MC Anh Tuấn đảm nhận vai trò dẫn dắt cảm xúc, kết nối từng chương âm nhạc và giúp khán giả hiểu hơn câu chuyện đằng sau mỗi ca khúc.

Năm chương của đêm diễn được sắp xếp theo những chặng cảm xúc ấy. Mỗi nghệ sĩ có khoảng riêng để bộc lộ màu sắc, rồi tiếp tục gặp nhau trong các tiết mục kết hợp. Nhờ đó, người nghe vừa nhận ra cá tính từng giọng hát, vừa cảm nhận được sự hòa hợp khi họ chia sẻ cùng một bài hát.

Giá trị của các nghệ sĩ cũng hiện lên rõ hơn khi đặt cạnh nhau. Những sắc thái trữ tình, mạnh mẽ, giàu tự sự và năng lượng trình diễn bổ sung cho nhau, tạo độ chuyển động cho đêm nhạc. Mỗi người mang đến một cách biểu đạt, cùng góp phần làm đầy câu chuyện mà chương trình theo đuổi.

Dấu ấn đặc trưng của The Brothers vì thế đến từ cảm giác những người anh em cùng đi qua một câu chuyện. Khán giả được nghe từng nghệ sĩ, đồng thời chứng kiến cách họ chia sẻ sân khấu và tạo nên những phần trình diễn chỉ có ý nghĩa trọn vẹn khi đứng cùng nhau. Ngoài ra, khán giả cũng lần đầu được nghe câu chuyện tình cảm thật của từng nghệ sĩ, nhắc lại quá khứ trong tình yêu và sự thay đổi ở hiện tại.

Phuciuoi lại là đêm nhạc dành riêng cho Tăng Phúc và những khán giả thân quen, được xây dựng theo concept gần gũi hơn. Tên gọi và chủ đề của chương trình cũng xuất phát từ câu nói thân quen mà khán giả hay gọi nam ca sĩ. MC Minh Xù đồng hành trong vai trò kết nối, gợi mở chuyện bài hát và những tâm sự đời thường, rồi đưa cuộc trò chuyện trở lại âm nhạc.

Được xây dựng từ ý tưởng của nhạc sĩ Huỳnh Quốc Huy và đạo diễn Nguyễn Trung Truyền, sân khấu trở thành một căn phòng thu nhỏ. Tại đây, Tăng Phúc mời khán giả ghé vào không gian của mình, cùng trải qua một ngày có giấc mơ, rung động, ký ức và những lúc cần một người ở bên. Concept này đi vào cả hình ảnh xuất hiện lẫn cấu trúc âm nhạc.

Sau hai đêm nhạc tổ chức liên tiếp, hiện tại từ khoá “Tăng Phúc” cùng những thông tin về The Brothers hay Phuciuoi vẫn nằm trong top thịnh hành, được tìm kiếm trên nhiều nền tảng sau nhiều ngày. Đây là tín hiệu về sự quan tâm tiếp nối của khán giả, cũng như khả năng kéo dài dư âm của những cuộc gặp trên sân khấu.