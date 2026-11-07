Tăng phòng chuyên môn, giảm áp lực cho cơ sở

Tỉnh Phú Thọ đặt mục tiêu hoàn thành việc đặt tên, số hiệu đường bộ và đánh số, gắn biển số nhà tại các khu vực chưa có tên đường trước ngày 30/6/2027; đồng thời cập nhật dữ liệu số nhà vào cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/9/2027.