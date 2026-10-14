Tăng phối hợp liên ngành kiểm soát thị trường dịp cuối năm

Quản lý thị trường Phú Thọ kiểm tra nguồn cung hàng hóa trên địa bàn. Ảnh tư liệu: BNEWS/TTXVN

Theo bà Phùng Thị Kim Nga, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trong 3 tháng cuối năm 2026, tỉnh Phú Thọ tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, chủ động theo dõi diễn biến cung cầu, giá cả hàng hóa; tập trung vào các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, gas, bánh kẹo, đường sữa, dược phẩm, mỹ phẩm, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, thuốc lá và thuốc lá điện tử.

Tỉnh đồng thời đẩy mạnh phối hợp giữa các sở, ngành, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương; nâng cao hiệu quả phát hiện, điều tra, xử lý vi phạm, nhất là trong hoạt động thương mại điện tử. Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn người dân nhận biết hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc và vận động người dân tố giác vi phạm tiếp tục được chú trọng, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, ổn định thị trường dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bảo đảm môi trường kinh doanh lành mạnh, ổn định nguồn cung hàng hóa thiết yếu trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027.

Theo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Phú Thọ, 9 tháng năm 2026, các lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ đã phát hiện, xử lý 2.302 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tăng 1.192 vụ so với cùng kỳ năm 2025; khởi tố 84 vụ với 158 bị can. Trong số đó có 151 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng nhập lậu; 135 vụ hàng giả, hàng nhái, vi phạm sở hữu trí tuệ và 2.016 vụ gian lận thương mại, gian lận thuế. Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước đạt hơn 282,2 tỷ đồng, bằng 110% so với cùng kỳ năm trước.

Đối với lĩnh vực thuế, 9 tháng năm 2026, cơ quan thuế đã thanh tra, kiểm tra 949 doanh nghiệp, số tiền truy thu và tiền phạt đạt khoảng 269,8 tỷ đồng. Riêng tháng 9, có 108 doanh nghiệp được thanh tra, kiểm tra với số tiền truy thu và tiền phạt 45,4 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực nông nghiệp và an toàn thực phẩm, các lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra hoạt động giết mổ, vận chuyển động vật và sản phẩm động vật. Riêng tháng 9, cơ quan chức năng phối hợp xử lý các trường hợp kinh doanh nội tạng động vật, lợn không bảo đảm vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm; buộc tiêu hủy 165 kg nội tạng động vật và 6 con lợn với tổng trọng lượng 1.021 kg....

Theo ông Trần Quang Tuấn, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ, để đạt được kết quả trên, các lực lượng chức năng đã tập trung kiểm tra vào các mặt hàng thiết yếu và nhóm hàng có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng như thực phẩm, bánh kẹo, rượu bia, thuốc lá, dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, xăng dầu và vật tư nông nghiệp; đồng thời kiểm soát chặt các hoạt động kinh doanh thương mại điện tử.

Đánh giá của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh cho thấy, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và kinh doanh hàng giả tiếp tục diễn biến khó lường, nhất là trong những tháng cuối năm. Các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn nhằm né tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng; lợi dụng mạng xã hội, dịch vụ chuyển phát nhanh và các kênh bán hàng trực tuyến để phân phối hàng hóa vi phạm.

Việc phát hiện hàng giả tại một công đoạn riêng lẻ trong chuỗi sản xuất, phân phối cũng gây khó khăn cho việc điều tra, truy xuất nguồn gốc và xử lý. Hoạt động sản xuất hàng giả có thể được chia thành nhiều công đoạn tại nhiều địa điểm, trong khi hàng hóa thường được tiêu thụ nhỏ lẻ, phân tán. Bên cạnh đó, kinh phí phục vụ khảo sát, kiểm tra chất lượng hàng hóa còn hạn chế; ý thức tố giác vi phạm của một bộ phận người dân chưa cao.