Tặng phiên bản in tranh 'Vỏ tương lai' cho Tổng Thư ký Hiệp hội Quốc tế các nhà sản xuất cây và hoa cảnh

Họa sĩ Nguyễn Thị Kim Đức đã gặp gỡ và trao tặng ông Tim Briercliffe, Tổng Thư ký Hiệp hội Quốc tế các nhà sản xuất cây và hoa cảnh phiên bản in bức tranh “Vỏ tương lai”, với thông điệp bảo vệ thiên nhiên trước biến đổi khí hậu. (Ảnh: BTC cung cấp)

Triển lãm quy tụ 32 khu vườn quốc tế đại diện cho 17 quốc gia và các tổ chức quốc tế, dự kiến thu hút hơn 3,6 triệu lượt khách, tạo doanh thu khoảng 20 tỷ baht (hơn 580 triệu USD) và hơn 81.000 việc làm cho địa phương.

Nhân dịp lần đầu tiên Việt Nam tham gia Triển lãm với không gian “Vườn hoa Hữu nghị Việt Nam-Thái Lan”, lấy hoa sen làm hình ảnh chủ đạo, họa sĩ Nguyễn Thị Kim Đức đã gặp gỡ và trao tặng ông Tim Briercliffe, Tổng Thư ký Hiệp hội Quốc tế các nhà sản xuất cây và hoa cảnh phiên bản in bức tranh “Vỏ tương lai”, với thông điệp bảo vệ thiên nhiên trước biến đổi khí hậu.

Chia sẻ tại buổi gặp gỡ, ông Tim Briercliffe, Tổng Thư ký Hiệp hội Quốc tế các nhà sản xuất cây và hoa cảnh, người đảm nhận vị trí này từ năm 2013, đề xuất Việt Nam nên tìm hiểu, tham quan những chương trình Hiệp hội tổ chức và mong muốn trong tương lai không xa, Việt Nam sẽ đăng cai triển lãm tại Hà Nội.

Theo ông Tim Briercliffe, đây là cơ hội để Việt Nam quảng bá với thế giới về tiềm năng, thế mạnh trong lĩnh vực hoa, cây cảnh, đồng thời học hỏi kinh nghiệm của những nước phát triển.

Hiệp hội Quốc tế các nhà sản xuất cây và hoa cảnh được thành lập năm 1948, là tổ chức quốc tế đại diện cho ngành sản xuất hoa, cây cảnh và làm vườn trên toàn cầu. Hiệp hội quy tụ nhiều tổ chức ngành hoa, cây cảnh từ các quốc gia trên thế giới, đồng thời đóng vai trò trong việc bảo trợ, điều phối các triển lãm làm vườn quốc tế, thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp hoa, cây cảnh và cảnh quan đô thị xanh.

Quang cảnh buổi gặp gỡ. (Ảnh: BTC cung cấp)

Thông qua sáng kiến “Thành phố xanh” (Green City), Hiệp hội Quốc tế các nhà sản xuất cây và hoa cảnh đề cao vai trò của cây xanh trong kiến tạo những đô thị năng động, tạo môi trường sống xanh, cải thiện môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của con người trên cơ sở bảo đảm cân bằng giữa phát triển kinh tế và gắn kết xã hội.

Trong 78 năm phát triển, Hiệp hội Quốc tế các nhà sản xuất cây và hoa cảnh đã tổ chức những triển lãm làm vườn xuất sắc trên thế giới. Các triển lãm không chỉ là nơi trình diễn hoa, cây cảnh mà còn trở thành công cụ thúc đẩy hạ tầng xanh, du lịch, đầu tư; góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về lĩnh vực làm vườn và quảng bá thương hiệu của thành phố, quốc gia đăng cai.

Những năm gần đây, Trung Quốc, Thái Lan nói riêng và thị trường châu Á nói chung đang vươn lên cạnh tranh trong lĩnh vực hoa và cây cảnh, vốn thuộc thế mạnh của các nước phát triển như Hà Lan, Đức.

Tháng 3/2026, Hội Sinh vật cảnh Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Hiệp hội Quốc tế các nhà sản xuất cây và hoa cảnh. Việc gia nhập Hiệp hội được kỳ vọng góp phần nâng cao vị thế của ngành sinh vật cảnh Việt Nam trên trường quốc tế, đồng thời mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác, giao lưu và phát triển cho cộng đồng hoa, cây cảnh trong nước.