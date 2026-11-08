Tặng phiên bản in tranh 'Vỏ Tương Lai' cho Tổng thư ký AIPH

Họa sỹ Kim Đức trao tặng tranh “Vỏ Tương Lai” cho ông Tim Briercliffe – Tổng thư ký Hiệp hội quốc tế các nhà sản xuất cây và hoa cảnh (AIPH). (Nguồn: AIPH)

Hiệp hội quốc tế các nhà sản xuất cây và hoa cảnh (AIPH) được thành lập năm 1948, là tổ chức quốc tế đại diện cho ngành sản xuất hoa, cây cảnh và làm vườn trên toàn cầu. Hiệp hội hiện quy tụ nhiều tổ chức ngành hoa – cây cảnh từ các quốc gia trên thế giới, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc bảo trợ và điều phối các triển lãm làm vườn quốc tế, thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp hoa – cây cảnh và cảnh quan đô thị xanh.

Thông qua sáng kiến “Thành phố xanh” (Green City), AIPH đề cao vai trò thiết yếu của cây xanh trong việc kiến tạo những đô thị năng động, tạo môi trường sống xanh, cải thiện môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của con người trên cơ sở đảm bảo cân bằng giữa phát triển kinh tế và gắn kết xã hội.

Trong suốt 78 năm phát triển, AIPH đã tổ chức những Triển lãm làm vườn xuất sắc nhất thế giới. Những triển lãm này không chỉ là nơi trình diễn hoa, cây cảnh mà còn trở thành công cụ thúc đẩy hạ tầng xanh, du lịch, đầu tư đồng thời góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về lĩnh vực làm vườn và là cơ hội để quảng bá thương hiệu của thành phố, quốc gia đăng cai.

Tháng 3/2026, Hội Sinh vật cảnh Việt Nam chính thức trở thành thành viên của tổ chức AIPH. Vốn là một nước có nền văn hóa hoa, cây cảnh lâu đời, việc gia nhập AIPH của Việt Nam được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao vị thế của ngành sinh vật cảnh Việt Nam trên trường quốc tế, đồng thời mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác, giao lưu và phát triển cho cộng đồng hoa – cây cảnh trong nước.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen (Thái Lan) Đinh Hoàng Linh và kiều bào tham quan “Vườn hoa hữu nghị Việt Nam-Thái Lan” lấy hoa sen làm hình ảnh chủ đạo. (Nguồn: TLSQ Việt Nam tại Khon Kaen)

Ngày 2/11, lần đầu tiên Việt Nam tham gia Triển lãm Làm vườn quốc tế Udon Thani 2026. Tại đây, phía AIP đánh giá cao không gian “Vườn hoa hữu nghị Việt Nam-Thái Lan” lấy hoa sen làm hình ảnh chủ đạo. Triển lãm kéo dài 134 ngày (từ 1/11/2026 đến 14/3/2027) quy tụ 32 khu vườn quốc tế đại diện cho 17 quốc gia và các tổ chức quốc tế, dự kiến thu hút hơn 3,6 triệu lượt khách, tạo ra doanh thu khoảng 20 tỷ Baht (hơn 580 triệu USD).

Ông Tim Briercliffe – Tổng thư ký AIPH đề xuất Việt Nam nên tìm hiểu, tham quan những chương trình AIPH tổ chức và mong muốn trong tương lai không xa, Hà Nội sẽ đăng cai Triển lãm. “Đây sẽ là cơ hội để Việt Nam quảng bá với thế giới về tiềm năng, thế mạnh của mình trong lĩnh vực hoa, cây cảnh đồng thời học hỏi kinh nghiệm của những nước phát triển”, ông khẳng định.

Tại buổi làm việc với ông Tim Briercliffe, họa sỹ Kim Đức cũng bày tỏ sự đồng tình với quan điểm về tầm quan trọng của cây xanh đối với biến đổi khí hậu. Họa sỹ Kim Đức tin tưởng Việt Nam sẽ phát huy tích cực, để lại dấu ấn nhiều hơn đối với các thành viên AIPH cũng như lĩnh vực hoa, cây cảnh trên thế giới.