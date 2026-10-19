Tăng - Ni sinh khóa 4 gặp mặt 20 năm ngày ra trường

Sáng ngày 19/10/2026 - tại chùa Quán Sứ, tăng -ni sinh khóa IV (2002–2006), Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, đã hội ngộ trong buổi gặp mặt Kỷ niệm 20 năm tốt nghiệp.

Hai thập niên đã đi qua, mỗi người một duyên hành trình hoằng pháp và phụng sự, nhưng mái trường xưa cùng ân tình thầy trò, huynh đệ là sợi dây gắn kết tình huynh đệ chung một thời tu học.

Tham dự buổi lễ có Trưởng lão HT.Thích Thanh Nhiễu, Ủy viên TT HĐCM, Phó Chủ tịch TT HĐTS-GHPGVN; HT.Thích Gia Quang, HT.Thích Quảng Tùng, HT.Thích Quảng Hà, Phó Chủ tịch HĐTS-GHPGVN cùng Chư tôn đức điều hành Học viện PGVN tại Hà Nội, Chư tôn đức Lãnh đạo Giáo hội, quý Thầy cô và các tăng - ni sinh khóa 4.

20 năm với cựu tăng - ni sinh khóa 4, ngày trở về không đơn thuần là một cuộc gặp gỡ đồng môn, mà còn là dịp nhớ lại những tháng năm được sống trong môi trường tu học, được chư tôn đức giáo phẩm và quý thầy cô giáo thọ tận tình chỉ dạy, nâng đỡ trên bước đường trưởng thành.

Trong ký ức của những người học trò năm ấy, Học viện không chỉ là nơi tiếp nhận kiến thức Phật học. Đó còn là mái nhà tinh thần, nơi hình thành nếp sống tu học, nuôi dưỡng tình huynh đệ và giúp mỗi người từng bước hiểu sâu hơn về con đường mình đã lựa chọn. Những bài giảng, lời chỉ dạy và cả những điều tưởng chừng bình dị trong đời sống hằng ngày đã góp phần tạo nên hành trang cho mỗi tăng - ni sinh khi rời ghế nhà trường, bước vào thực tiễn hành đạo.

Thượng tọa Thích Đạo Phong, lớp trưởng, đại diện tăng ni sinh dâng lời cảm niệm, nhìn lại chặng đường trưởng thành của các thành viên trong khóa học. Sau hai mươi năm, mỗi người đã có những trải nghiệm riêng, đi trên những nẻo đường khác nhau, nhưng cùng mang theo hành trang của một thời tu học.

Cuộc hội ngộ giúp các huynh đệ về trách nhiệm chung đối với con đường tu học, hành đạo và những giá trị đã cùng được thọ giáo từ chung một mái trường.

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, TT.Thích Minh Huy gợi lại những ký ức về mái trường Quán Sứ và tình cảm gắn bó của thời cùng học, cùng tu. Qua năm tháng, những điều được tiếp nhận từ quý thầy không chỉ là kiến thức trong sách vở, mà dần trở thành điểm tựa cho quá trình tu tập, ứng xử và phụng sự. Càng đi qua nhiều trải nghiệm, người học trò càng có cơ hội cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của sự giáo dưỡng và những bài học đã được trao truyền từ thuở ban đầu.

Nhìn lại chặng đường ấy, có lẽ điều đọng lại không chỉ là những gì mỗi người đã học được, mà còn là tình thương, sự nghiêm cẩn và niềm kỳ vọng của các bậc thầy. Có những lời dạy chỉ thực sự thấm sâu khi người học trò đã trải qua những va chạm của đời sống, đối diện với những khó khăn trong công việc Phật sự và tự mình tìm cách đứng vững trên con đường đã chọn.

Tại buổi hội ngộ, Trưởng lão Thích Thanh Nhiễu đã có những chia sẻ hướng đến các cựu tăng - ni sinh sau hai thập niên trưởng thành. Nhìn lại chặng đường đã qua, cuộc gặp mặt cũng là dịp để mỗi người nhận thức rõ hơn giá trị của môi trường tu học đã nuôi dưỡng mình, cũng như trách nhiệm tiếp nối những điều tốt đẹp được trao truyền từ các bậc tiền bối, thầy tổ.

20 năm sau ngày tốt nghiệp, mỗi người đã bước vào một hoàn cảnh riêng, đảm nhận những công việc và trách nhiệm khác nhau. Có người gắn bó với công tác Giáo hội, người tham gia giáo dục, hoằng pháp, trụ trì tự viện hay hướng dẫn phật tử tu học. Dù ở vị trí nào, nền tảng được vun bồi trong những năm tháng tại Học viện luôn có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình tu dưỡng, thực hiện trách nhiệm của người xuất gia.

Điều quan trọng không chỉ nằm ở việc vận dụng những kiến thức Phật học đã tiếp nhận, mà còn ở khả năng chuyển hóa những điều đã học thành nếp sống và hành động cụ thể. Giới đức, trí tuệ, lòng từ bi và tinh thần trách nhiệm cần được thể hiện trong từng việc làm, trong cách ứng xử với mọi người và trong thái độ đối với những phật sự được giao phó. Đó cũng là cách thiết thực để mỗi người gìn giữ phẩm chất của người tu sĩ, không phụ công ơn giáo dưỡng của quý thầy cô và sự tin tưởng của Giáo hội, đồng bào phật tử.

Điểm lắng đọng của buổi gặp mặt là tâm tình tri ân được TT.Thích Đạo Thịnh gửi gắm trong lời bế mạc và cảm tạ. Sau hai mươi năm hành đạo, những người học trò càng thấm thía hơn công ơn của chư tôn đức lãnh đạo Học viện, quý thầy cô giáo thọ đã trao truyền tri thức, giới đức và kinh nghiệm tu học.

Ân giáo dưỡng ấy không dừng lại ở những năm tháng ngồi trên giảng đường, mà tiếp tục hiện diện trong mỗi bước đi của người học trò trên hành trình phụng sự.

Thời gian cũng nhắc mỗi người về quy luật vô thường, có bậc ân sư, người huynh đệ từng gắn bó nay đã thuận thế vô thường, không còn hiện diện trong ngày hội ngộ. Sự thiếu vắng ấy khiến ngày gặp lại có phần lắng sâu, đồng thời nhắc nhở mỗi người biết trân quý hơn những nhân duyên còn hiện hữu, sống xứng đáng với tình thương và sự dìu dắt đã nhận được.

Theo TT.Đạo Thịnh, buổi gặp mặt không khép lại khi chương trình kết thúc. Điều đáng quý hơn là sau cuộc hội ngộ, mỗi người tiếp tục giữ gìn chí nguyện ban đầu, nâng đỡ nhau trong đời sống tu học và công việc phật sự. Tình pháp lữ không chỉ được làm nên từ những kỷ niệm chung của quá khứ, mà còn được bồi đắp bằng sự chân thành, trách nhiệm và những việc làm có ích cho hiện tại và trong tương lai.

Hai mươi năm trước, các tăng - ni sinh khóa 4 gặp nhau dưới mái trường Học viện để học tập, tu dưỡng và chuẩn bị hành trang cho con đường phía trước. Hai mươi năm sau, trở về với nhiều trải nghiệm hơn, mang theo những dấu ấn riêng của hành trình hành đạo.

Mái trường có thể đổi thay, cuộc đời mỗi người cũng đã sang những chặng khác, nhưng ân tình thầy trò và tình huynh đệ vẫn là phần ký ức không dễ phai mờ.

Cuộc hội ngộ là dịp nhìn lại một chặng đường đã qua, mà còn là lời nhắc nhẹ nhàng về con đường còn ở phía trước: tiếp tục tu học, giữ gìn giới đức, nuôi lớn lòng từ bi và đem những điều đã học phụng sự cuộc đời. Đó có lẽ cũng là cách sâu sắc nhất để những người học trò bày tỏ lòng tri ân đối với quý thầy, và để tình pháp lữ sau hai mươi năm sau tiếp tục thêm được nhiều lần gìn giữ, vun bồi.