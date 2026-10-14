Tăng Ni, Phật tử TP.HCM lập hương án bên đường đoàn xe đưa hài cốt các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng

Hướng án được chùa Bửu Đà thiết trí - Ảnh: Gia Huy

Để lễ tiễn đưa diễn ra trang nghiêm và trọng thể, ngay từ tối 13-10, chư Tăng chùa Bửu Đà (đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Hòa Hưng) đã thiết trí hương án tưởng niệm và thông báo rộng rãi để đạo tràng Phật tử cùng tham dự.

Chia sẻ với Báo Giác Ngộ, Đại đức Thích Thị Vinh, trụ trì chùa Bửu Đà cho biết, ban đầu nhà chùa chưa nắm rõ lộ trình di chuyển của đoàn xe. Sau khi có Phật tử thắc mắc và kiểm tra lại thông tin, biết đoàn sẽ đi ngang qua tuyến đường trước tự viện, chùa đã lập tức thông báo ngày giờ để chư Tăng và Phật tử đồng tâm tiễn đưa chư vị liệt sĩ.

Chư Tăng cầm hoa trắng tiễn đưa - Ảnh: Gia Huy

Nhận thấy nếu chỉ đứng viếng với hoa thì chưa đủ sự trang nghiêm, Đại đức trụ trì đã hướng dẫn đại chúng thiết trí hương án với hoa tươi, nhang đèn chu đáo.

"Bản thân tôi vô cùng xúc động khi tham dự buổi lễ, bởi Sư phụ tôi có anh ruột là liệt sĩ, thân mẫu là Mẹ Việt Nam anh hùng; thân phụ của tôi cũng là thương binh, từng cống hiến máu xương cho độc lập dân tộc. Giờ phút tiễn đưa, tôi và đại chúng có mặt chỉ biết chắp tay hướng trọn tâm thành, niệm hồng danh Đức Phật A Di Đà để nguyện cầu chư vị hương linh liệt sĩ được siêu sinh Tịnh độ. Đất nước đã hòa bình, nay các vị đã được tìm thấy, mong chư vị nhẹ nhàng về nơi an lành," Đại đức Thích Thị Vinh bày tỏ.

Phật tử trang nghiêm trong tiếng niệm hồng danh Đức Phật A Di Đà - Ảnh: TT

Được biết, trước đó, khi nhận được thông tin về việc quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng từ Ủy ban MTTQVN phường sở tại, chư Tăng và Phật tử chùa Bửu Đà cũng đã tổ chức đoàn đến dâng hoa, phẩm vật và trì tụng thời kinh ngắn tưởng niệm.

Người dân tập trung 2 bên đường tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM - Ảnh: Gia Huy