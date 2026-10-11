Tăng Ni các phường: Hạnh Thông, Gò Vấp, Thông Tây Hội, An Nhơn, An Hội Tây và An Hội Đông thính Bồ-tát giới
Chư Tăng Ni các phường: Hạnh Thông, Gò Vấp, Thông Tây Hội, An Nhơn, An Hội Tây và An Hội Đông (TP.HCM), vào sáng nay 11-10 (2-9-Âm lịch), đã về chùa Linh Sơn Hải Hội thực hiện Bố-tát, thính giới chung theo truyền thống.
Tại buổi lễ, chư tôn đức đã niêm hương, đảnh lễ Tổ sư và Tam bảo; đồng tụng chú Đại-bi và phát lồ sám hối thanh tịnh tam nghiệp.
Hòa thượng Thích Giác Trí, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Phó Thường trực Ban Hoằng pháp - Hướng dẫn Phật tử TP.HCM trùng tuyên giới Bồ-tát.
Bố-tát là nghi thức đặc thù của Tăng đoàn do Đức Phật chế định khi Ngài còn tại thế. Đây là ngày trưởng tịnh định kỳ thuyết giới. Dịp này, đại chúng cùng nhắc nhở nhau về giới pháp của Tỳ-kheo, cùng nuôi lớn các thiện pháp, trau dồi Giới - Định - Tuệ, góp phần duy trì và phát triển Tăng đoàn trong tinh thần hòa hợp và thanh tịnh.
Theo truyền thống, chư Tăng Ni các phường: Hạnh Thông, Gò Vấp, Thông Tây Hội, An Nhơn, An Hội Tây và An Hội Đông duy trì mỗi tháng Bố-tát 2 lần tại các tự viện trên địa bàn.
Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/chu-tang-ni-thuc-hien-bo-tat-thinh-gioi-chung-tai-chua-linh-son-hai-hoi-pan-hoi-tay-tphcm-post81256.html