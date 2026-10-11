Tăng Ni các phường: Hạnh Thông, Gò Vấp, Thông Tây Hội, An Nhơn, An Hội Tây và An Hội Đông thính Bồ-tát giới

Dâng hương, đảnh lễ Tam bảo

Tại buổi lễ, chư tôn đức đã niêm hương, đảnh lễ Tổ sư và Tam bảo; đồng tụng chú Đại-bi và phát lồ sám hối thanh tịnh tam nghiệp.

Hòa thượng Thích Giác Trí, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Phó Thường trực Ban Hoằng pháp - Hướng dẫn Phật tử TP.HCM trùng tuyên giới Bồ-tát.

Trang nghiêm khóa lễ tại chánh điện chùa Linh Sơn Hải Hội

Bố-tát là nghi thức đặc thù của Tăng đoàn do Đức Phật chế định khi Ngài còn tại thế. Đây là ngày trưởng tịnh định kỳ thuyết giới. Dịp này, đại chúng cùng nhắc nhở nhau về giới pháp của Tỳ-kheo, cùng nuôi lớn các thiện pháp, trau dồi Giới - Định - Tuệ, góp phần duy trì và phát triển Tăng đoàn trong tinh thần hòa hợp và thanh tịnh.

Theo truyền thống, chư Tăng Ni các phường: Hạnh Thông, Gò Vấp, Thông Tây Hội, An Nhơn, An Hội Tây và An Hội Đông duy trì mỗi tháng Bố-tát 2 lần tại các tự viện trên địa bàn.

Bố-tát là nghi thức đặc thù của Tăng đoàn do Đức Phật chế định khi Ngài còn tại thế

Dịp này, đại chúng cùng nhắc nhở nhau về giới pháp của Tỳ-kheo...

...cùng nuôi lớn các thiện pháp, trau dồi Giới - Định - Tuệ, góp phần duy trì và phát triển Tăng đoàn trong tinh thần hòa hợp và thanh tịnh

Đại đức Thích Quang Lý tác bạch kiểm Tăng

Lắng nghe giới

Trang nghiêm khóa lễ