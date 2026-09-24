Tăng Nhơn Phú kể chuyện lịch sử, văn hóa bằng tiếng Anh

Thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi với phần thuyết trình đầy tự tin

Sáng 24.9, tại phường Tăng Nhơn Phú (TP.HCM), Ban Xây dựng Đảng, Phòng Văn hóa - Xã hội và Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Tăng Nhơn Phú phối hợp tổ chức vòng chung kết cuộc thi “Sáng tác video clip thuyết minh bằng tiếng Anh giới thiệu di tích lịch sử - văn hóa, địa chỉ đỏ, nhân vật, sự kiện lịch sử và nét đẹp văn hóa, con người phường Tăng Nhơn Phú”.

Cuộc thi được tổ chức qua hai vòng. Vòng sơ khảo diễn ra từ ngày 31.7 đến 15.9 theo hình thức trực tuyến, thu hút 76 video clip dự thi. Qua bình chọn và chấm sơ khảo, Ban tổ chức lựa chọn 16 tác phẩm xuất sắc bước vào vòng chung kết.

Các tác phẩm tập trung giới thiệu những di tích lịch sử - văn hóa, địa chỉ đỏ, nhân vật, sự kiện lịch sử cùng những nét đẹp văn hóa, cảnh quan và con người Tăng Nhơn Phú.

Việc kết hợp hình ảnh trực quan, kỹ thuật video với phần thuyết minh bằng tiếng Anh mang đến cách tiếp cận mới trong giới thiệu các giá trị lịch sử, văn hóa địa phương.

Tại vòng chung kết, 16 tác phẩm xuất sắc bước vào thuyết trình

Tại vòng chung kết, các thí sinh trực tiếp thuyết minh và giới thiệu sản phẩm trước Ban giám khảo. Bên cạnh khả năng sử dụng tiếng Anh, các phần thi còn thể hiện sự đầu tư về nội dung, hình ảnh, kịch bản, kỹ thuật và quá trình tìm hiểu, nghiên cứu tư liệu.

Mỗi tác phẩm mang một góc nhìn và cách thể hiện riêng, góp phần làm cho những câu chuyện về lịch sử, văn hóa địa phương trở nên sinh động, gần gũi hơn với công chúng.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tăng Nhơn Phú Nguyễn Bạch Hoàng Phụng ghi nhận, biểu dương tinh thần của các thí sinh

Phát biểu tại vòng chung kết, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tăng Nhơn Phú Nguyễn Bạch Hoàng Phụng ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo của các thí sinh, nhóm thí sinh; đồng thời đánh giá cao sự phối hợp của các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, trường học và đội ngũ giáo viên đồng hành cùng cuộc thi.

Theo ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng, từ 76 tác phẩm dự thi, việc lựa chọn 16 tác phẩm vào vòng chung kết là kết quả của một quá trình tuyển chọn công phu. Đằng sau mỗi video là quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, từ nghiên cứu tư liệu, lựa chọn hình ảnh, xây dựng kịch bản đến ghi hình và luyện tập. Mỗi tác phẩm góp thêm một cách nhìn, một cách kể về những giá trị lịch sử, văn hóa và nét đẹp con người, vùng đất Tăng Nhơn Phú.

Các thí sinh xuất sắc của cuộc thi

Đáng chú ý, việc kết hợp thuyết minh bằng tiếng Anh với sáng tạo video và ứng dụng công nghệ số đã mở ra cách làm mới trong công tác tuyên truyền.

Những câu chuyện của địa phương được chuyển tải bằng hình ảnh và ngôn ngữ gần gũi với thế hệ trẻ, đồng thời tạo thêm cơ hội giới thiệu quê hương Tăng Nhơn Phú đến bạn bè quốc tế.

Ban tổ chức chụp hình lưu niệm cùng các thí sinh

Khép lại vòng chung kết, Ban tổ chức trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba, 11 giải Khuyến khích và 6 giải phụ dành cho những nội dung, phần thể hiện nổi bật.