Tăng nhanh nhất khách Australia đến Việt Nam

Theo báo cáo Travel Trends tháng 10 của Hiệp hội Du lịch Australia (ATIA), người Australia thực hiện 12,77 triệu chuyến đi nước ngoài trong 12 tháng tính đến tháng 8/2026, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, Việt Nam ghi nhận gần 589.000 chuyến, chỉ kém Anh 60 chuyến, là thị trường có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong nhóm điểm đến lớn với 17,4%.

Báo cáo được ATIA xây dựng dựa trên dữ liệu xuất nhập cảnh của Cục Thống kê Australia (ABS). Trong bối cảnh tổng số chuyến đi quốc tế chỉ tăng nhẹ, nhiều thị trường châu Á ghi nhận mức tăng cao hơn, cho thấy sức hút ngày càng lớn của khu vực đối với khách Australia.

Việt Nam dẫn đầu

Bà Nina Hedges, Giám đốc phụ trách tuân thủ và thành viên của ATIA, nhận định Việt Nam là thị trường cần theo dõi khi có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn bất kỳ điểm đến lớn nào khác.

"Việt Nam chỉ còn kém Anh 60 chuyến đi. Với xu hướng hiện tại, khoảng cách này sẽ không còn duy trì lâu", bà Hedges nói.

Ngoài Việt Nam, Trung Quốc và Nhật Bản cũng ghi nhận mức tăng đáng kể, lần lượt 13,1% và 8,1%, trong đó Nhật Bản gần chạm mốc một triệu chuyến. Ấn Độ cũng thu hút 622.820 chuyến đi, tăng 5,3%. Riêng Việt Nam, Trung Quốc và Nhật Bản ghi nhận tổng cộng gần 250.000 chuyến đi tăng thêm của người Australia trong năm qua.

"Australia luôn nằm trong top 10 thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam, với mức tăng trưởng 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây được xem là thị trường tiềm năng của du lịch Việt Nam", Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhận định.

Du khách Australia khám phá chợ Bến Thành năm 2024. Ảnh: Linh Huỳnh.

Báo cáo của ATIA cũng ghi nhận nhu cầu đối với các sản phẩm du lịch châu Á gia tăng, từ tour tham quan và du thuyền tại Việt Nam đến các hành trình ở Trung Quốc - thị trường đang lấy lại sức hút và Nhật Bản - nơi nhiều du khách quay trở lại.

Dù dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng trong nhóm điểm đến lớn, Việt Nam chưa phải thị trường nước ngoài phổ biến nhất với người Australia. Indonesia tiếp tục đứng đầu với 1,81 triệu chuyến (tăng 3,2%). New Zealand xếp thứ hai với 1,5 triệu chuyến (tăng 5,6%), trong khi Nhật Bản đứng thứ ba với 989.240 chuyến (tăng 8,1%).

Mỹ và Anh vẫn là hai điểm đến đường dài được người Australia lựa chọn nhiều, lần lượt ghi nhận 678.390 và 588.550 chuyến đi. Tuy nhiên, lượng chuyến đi đến cả hai thị trường đều giảm so với năm trước, trái ngược với xu hướng tăng tại nhiều điểm đến châu Á.

Vì sao khách Australia ngày càng chọn Việt Nam?

Sức hút của Việt Nam đối với khách Australia đến từ nhiều yếu tố, trong đó có lợi thế về tỷ giá, chi phí du lịch, khoảng cách địa lý, sự đa dạng của sản phẩm và khả năng kết nối hàng không, theo Travel Weekly Australia.

Tỷ giá là một trong những yếu tố được nhắc đến khi lý giải xu hướng này. Đồng AUD tăng giá so với đồng Việt Nam lên mức cao nhất trong 5 năm vào tháng 9 giúp khách Australia có sức mua tốt hơn khi chi tiêu tại Việt Nam.

Du khách Australia mua sắm tại TP.HCM năm 2024. Ảnh: Linh Huỳnh.

Ông Asokan Sathurayar, Giám đốc điều hành tập đoàn tài chính Travelex tại Australia và New Zealand, nhận định chi phí sinh hoạt tăng khiến người dân tìm đến những điểm đến mà đồng tiền của họ có thể chi trả được nhiều dịch vụ hơn. Việt Nam cùng một số thị trường Đông Nam Á được hưởng lợi từ xu hướng này.

Bên cạnh yếu tố chi phí, người Australia cũng có xu hướng tìm kiếm kỳ nghỉ tại những địa điểm gần nhà hơn. Với thời gian bay khoảng 8-9 tiếng từ Australia, Việt Nam nằm trong phạm vi di chuyển phù hợp với nhóm khách này, đồng thời cung cấp nhiều lựa chọn nghỉ dưỡng và tham quan.

Từ các đô thị như Hà Nội, TP.HCM đến những địa điểm ven biển như Đà Nẵng, Nha Trang và Phú Quốc, du khách có thể kết hợp nghỉ dưỡng, tìm hiểu văn hóa, thưởng thức ẩm thực và trải nghiệm thiên nhiên trong cùng hành trình. Hệ thống lưu trú cũng có nhiều phân khúc, từ bình dân đến cao cấp, đáp ứng các mức ngân sách khác nhau.

Khảo sát của Agoda được Travel Weekly Australia trích dẫn cho thấy 62% người tham gia xem nghỉ ngơi là mục đích chính của chuyến đi, 31% quan tâm đến trải nghiệm ẩm thực và 25% muốn tìm hiểu văn hóa. Ẩm thực đường phố, các đô thị giàu di sản và cảnh quan thiên nhiên của Việt Nam có thể đáp ứng nhiều nhu cầu trong số này.

Nhóm du khách Australia thưởng thức phở gà tại một quán ăn ở phố cổ Hà Nội trưa 5/6. Ảnh: Trần Hiền.

Ngoài ra, chính sách miễn thị thực cho phép công dân nhiều thị trường lưu trú tối đa 45 ngày, cùng thị thực điện tử có thời hạn 90 ngày và cho phép nhập cảnh nhiều lần, tạo thêm thuận lợi cho du khách Australia.

Mạng lưới kết nối được mở rộng tạo điều kiện để du khách tiếp cận nhiều địa phương hơn, thay vì chỉ tập trung tại một số thành phố lớn. Các dự án nâng cấp sân bay và phát triển cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng, Sa Pa, Phú Quốc mở rộng lựa chọn nghỉ dưỡng, tham quan ngoài những trung tâm du lịch quen thuộc.

Dữ liệu từ các doanh nghiệp du lịch cũng cho thấy nhu cầu trải nghiệm tại Việt Nam không chỉ giới hạn ở các kỳ nghỉ biển. Công ty du lịch Intrepid Travel đang vận hành hơn 50 hành trình tại Việt Nam, gồm các tuyến xuyên Việt, chương trình tìm hiểu văn hóa và tour dành cho gia đình.

Phú Quốc, Nha Trang, Hà Nội và TP.HCM là top điểm đến được khách Australia yêu thích. Ảnh: Linh Huỳnh, Phương Lâm, Trần Hiền, Xuân Hoát.

Trên nền tảng Agoda, Đà Nẵng, TP.HCM, Hà Nội, Nha Trang và Phú Quốc nằm trong nhóm 5 địa điểm tại Việt Nam được khách Australia tìm kiếm nhiều nhất. Lượng tìm kiếm chỗ ở tại cả 5 địa điểm đều tăng so với cùng kỳ, trong khi nhu cầu có xu hướng lan sang các đô thị nhỏ hơn và khu vực thiên nhiên.

"Các dữ liệu trên cho thấy sức hút của Việt Nam đối với khách Australia không chỉ nằm ở lợi thế chi tiêu. Sự kết hợp giữa ẩm thực, văn hóa, cảnh quan, lựa chọn lưu trú và khả năng tiếp cận giúp Việt Nam đáp ứng nhiều nhu cầu nghỉ dưỡng, tham quan và trải nghiệm trong cùng một thị trường", tờ báo Australia kết luận.