Tăng nhân lực để đẩy lùi bạo lực gia đình

Thiếu nhân lực trong công tác gia đình

Trong bối cảnh các vụ bạo lực gia đình (BLGĐ) vẫn diễn biến phức tạp, theo Bộ VH,TT&DL, công tác gia đình tại Việt Nam hiện đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực trầm trọng cả về số lượng lẫn chất lượng từ Trung ương đến địa phương. Đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình tại các địa phương, xã, phường phần lớn là kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực khác nhau. Do đó, thời gian và chuyên môn đầu tư cho công tác gia đình chưa sâu sát. Theo Bộ Y tế, báo cáo hoạt động của Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (Tổng đài 111) cho thấy “đã gặp không ít khó khăn khi kết nối với địa phương” để phối hợp cứu trợ trẻ em. Lý do của khó khăn được chỉ ra do thiếu hụt nhân lực cả về chất và lượng tại địa phương.

Trong khi đó, công tác gia đình nói chung và phòng, chống BLGĐ nói riêng luôn là một trong những trọng tâm hoạt động của Bộ VH,TT&DL. Ngày 14/9 vừa qua, Bộ VH,TT&DL đã có Hướng dẫn thực hiện công tác gia đình năm 2027. Theo đó, phòng, chống BLGĐ vẫn là trọng tâm của công tác gia đình năm 2027. Để thực hiện mục tiêu đề ra, Bộ VH,TT&DL đề nghị các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức trung ương có liên quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và điều kiện thực tế để tổ chức triển khai các nhiệm vụ công tác gia đình năm 2027 theo các nhóm công việc bao gồm: công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý nhà nước liên quan đến công tác gia đình; các biện pháp và nguồn lực phòng, chống BLGĐ; công tác xây dựng cơ sở dữ liệu về phòng, chống BLGĐ; tình hình BLGĐ; kiến nghị, giải pháp…

Ngày 8/9/2026, sau thời gian xây dựng, Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống BLGĐ 117 đã chính thức ra mắt. Tổng đài 117 không chỉ là công cụ hỗ trợ người dân, mà còn cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hướng tới xây dựng mạng lưới bảo vệ người bị BLGĐ kịp thời và hiệu quả.

Gỡ “điểm nghẽn” thiếu cộng tác viên gia đình ở cộng đồng

Một trong những “điểm nghẽn” của công tác gia đình và phòng, chống BLGĐ ở địa phương hiện nay chính là thiếu hoặc không có đội ngũ cộng tác viên ở cộng đồng. Trước thực tế này, có nhiều địa phương có các động thái để động viên cộng tác viên tham gia công tác gia đình; tổ chức tọa đàm lắng nghe tâm tư của người làm công tác gia đình tại địa bàn…

Nhận thấy công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em, công tác dân số và công tác gia đình ở địa phương là các mảng không thể tách rời, ngày 14/2/2026, Bộ Y tế đã ban hành Công văn 1097/BYT-CDS hướng dẫn thực hiện công tác dân số năm 2026. Trong đó, có nội dung chỉ đạo các tỉnh, thành phố triển khai đội ngũ cộng tác viên dân số kiêm công tác gia đình và trẻ em ở cơ sở nhằm bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả và khuyến khích sự tham gia tích cực, tình nguyện từ cộng đồng.

Ngày 27/8/2026, HĐND TP Hồ Chí Minh ban hành Nghị quyết 38/2026/NQ-HĐND quy định chế độ bồi dưỡng hàng tháng cho cộng tác viên dân số tham gia công tác gia đình, phòng, chống BLGĐ ở cộng đồng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Theo đó, cộng tác viên dân số khi tham gia công tác gia đình, phòng, chống BLGĐ thuộc địa bàn các phường được hưởng mức bồi dưỡng thêm là 550.000 đồng/người/tháng; cộng tác viên dân số khi tham gia công tác gia đình, phòng, chống BLGĐ thuộc địa bàn các xã và đặc khu được hưởng mức bồi dưỡng thêm: 650.000 đồng/người/tháng. Nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 1/10/2026.

Ngày 9/10 tới đây, Sở VH,TT&DL TP Đồng Nai sẽ tổ chức tọa đàm, đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền địa phương, chuyên gia với người làm công tác gia đình ở cơ sở năm 2026 với chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác gia đình từ cơ sở - Vai trò của người đứng đầu và người làm công tác gia đình”.

Kế hoạch do Sở VH,TT&DL TP Đồng Nai ban hành cho biết, diễn đàn là nơi để người đứng đầu chính quyền địa phương, chuyên gia và người làm công tác gia đình ở cơ sở trao đổi, đối thoại trực tiếp về những vấn đề thực tiễn trong công tác gia đình hiện nay, qua đó nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai công tác gia đình tại cơ sở; xác định những vấn đề cần quan tâm, giải pháp tháo gỡ và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác gia đình; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác gia đình; đồng thời nâng cao năng lực, kỹ năng và trách nhiệm của đội ngũ làm công tác gia đình ở cơ sở…

Theo Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện, Bộ VH,TT&DL, để giúp nâng cao hiệu quả công tác gia đình và giảm tải áp lực cho công chức văn hóa - xã hội ở các xã, phường, đặc khu, các tỉnh, thành cần sớm ban hành chính sách đối với đội ngũ cộng tác viên dân số kiêm công tác gia đình để tạo nguồn lực ở cộng đồng, góp phần hóa giải thực trạng thiếu nhân lực trong công tác gia đình hiện nay cũng như gỡ “điểm nghẽn” thiếu cộng tác viên gia đình ở cộng đồng.