Trụ sở Sở Tài chính (tỉnh Hà Nam cũ) được cho thuê kinh doanh ngành nghề dịch vụ du lịch.

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh về sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính, các cơ quan, đơn vị đã chủ động rà soát, phân loại, xây dựng phương án xử lý phù hợp với từng cơ sở, bảo đảm sử dụng tài sản công đúng mục đích, hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí.

Tính đến ngày 11/11/2026, toàn tỉnh có 918 cơ sở nhà, đất dôi dư đã có quyết định chuyển giao hoặc văn bản giao nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc tỉnh quản lý, xử lý; trong đó, đã xử lý được 880 cơ sở, đạt 95,9%; còn 38 cơ sở chưa hoàn thành xử lý. Đối với các cơ sở đã xử lý, có 406 cơ sở được bố trí làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở giáo dục, y tế, nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng và chuyển giao cho địa phương quản lý, góp phần đáp ứng nhu cầu về cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của các cơ quan, đơn vị và sinh hoạt của nhân dân tại các địa phương.

Đối với thực hiện theo hình thức giao tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà của địa phương quản lý, khai thác theo Nghị định số 108/2024/NĐ-CP của Chính phủ gồm 300 cơ sở. Trong số này, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh được giao quản lý 272 cơ sở, UBND các xã, phường quản lý 28 cơ sở. Đến nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã xây dựng phương án khai thác đối với 104 cơ sở. Những cơ sở đủ điều kiện, Trung tâm đang tổ chức cho thuê để đưa nhà, đất trở lại sử dụng.

Theo danh sách công bố, nhiều trụ sở cơ quan nhà nước trước đây được các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân thuê lại với thời hạn từ 5 đến 10 năm. Cụ thể, trụ sở Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hà Nam (cũ) được thuê làm cơ sở bảo trợ xã hội, chăm sóc người cao tuổi; trụ sở cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định (cũ) được cho thuê để phục vụ hoạt động y tế; trụ sở Sở Tài chính tỉnh Nam Định (cũ) được thuê làm văn phòng và phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh; trụ sở Báo Hà Nam (cũ) được thuê làm văn phòng, kinh doanh, dịch vụ; trụ sở Kho bạc Nhà nước tại xã Gia Viễn được thuê làm văn phòng, kinh doanh…

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (phường Phủ Lý) cho biết: Việc đưa các trụ sở dôi dư vào khai thác thông qua cho thuê không chỉ góp phần hạn chế lãng phí tài sản công mà còn tạo điều kiện để các doanh nghiệp, tổ chức tiếp cận mặt bằng, tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đáng chú ý, một số cơ sở được chuyển đổi công năng phục vụ lĩnh vực y tế, chăm sóc người cao tuổi, môi trường và dịch vụ, góp phần phát huy giá trị sử dụng của các công trình sau sắp xếp và cung cấp dịch vụ thiết yếu cho xã hội.

Ông Đoàn Quang Thái, Trưởng phòng Quản lý và Phát triển quỹ đất (Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh) cho biết: Nhằm khai thác hiệu quả tài sản công, tránh tình trạng bỏ trống, xuống cấp, gây lãng phí, đến ngày 6/11/2026, Trung tâm Phát triển quỹ đất đã hoàn thành thủ tục cho thuê 40 cơ sở nhà, đất; trong đó có 39 cơ sở được thuê với thời hạn 10 năm và 1 cơ sở thuê trong 5 năm. Số tiền cho thuê nhà trong một năm đạt 12,7 tỷ đồng; tổng giá trị tiền thuê theo các hợp đồng đã ký kết đạt hơn 121,9 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, tính đến ngày 6/11/2026, trong tổng số 345 cơ sở nhà, đất được giao quản lý, xử lý, Trung tâm đã hoàn thành tiếp nhận 343 cơ sở, đạt gần 99,5%; còn 2 cơ sở đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để hoàn tất thủ tục bàn giao. Cùng với công tác tiếp nhận, Trung tâm tập trung rà soát, phân loại từng cơ sở để lựa chọn phương án xử lý phù hợp với hiện trạng, hồ sơ pháp lý và quy định hiện hành.

Ông Đào Tuấn Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh cho biết: Việc sắp xếp, xử lý và đưa các cơ sở nhà, đất dôi dư vào khai thác đang được Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tập trung triển khai với tinh thần khẩn trương, quyết liệt. Không chỉ đẩy nhanh tiến độ xử lý hàng trăm cơ sở nhà, đất sau sắp xếp, Trung tâm còn từng bước tổ chức khai thác, đưa tài sản vào sử dụng trong thực tế, tạo nguồn thu cho ngân sách, hạn chế tình trạng bỏ trống, xuống cấp và lãng phí nguồn lực đất đai, nhà cửa thuộc sở hữu Nhà nước.

Hiện nay, nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng trụ sở nhà đất dôi dư, cùng với việc đẩy mạnh cho thuê, Trung tâm tập trung thực hiện các quy trình, thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư được giao quản lý, xử lý chưa có giấy chứng nhận; điều chỉnh biến động đối với 21 cơ sở nhà đất dôi dư đã được cấp giấy chứng nhận theo kết luận tại cuộc họp kiểm điểm về công tác sắp xếp, xử lý, khai thác cơ sở nhà, đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; thực hiện các quy trình, thủ tục thuê đơn vị thẩm định giá trị tài sản gắn liền với đất đối với các cơ sở nhà đất dôi dư đã quyết định thu hồi, bản giao tiếp nhận quản lý, xử lý… hoàn thiện cơ sở pháp lý để tiến hành cho thuê tài sản.

Theo Sở Tài chính, hiện nay, công tác xử lý nhà, đất dôi dư trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực, với tỷ lệ cơ sở đã được xử lý đạt gần 96%. Tuy nhiên, việc đưa các cơ sở vào khai thác, nhất là đối với nhóm nhà đất phải xử lý theo pháp luật về đất đai, vẫn chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ. Trong thời gian tới, cần tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn về quy hoạch, xử lý dứt điểm các trường hợp lấn chiếm đất, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ pháp lý, để đưa các cơ sở nhà, đất vào quản lý, khai thác đúng quy định, bảo đảm không để tài sản công tiếp tục bị bỏ trống, xuống cấp hoặc bị sử dụng sai mục đích, gây thất thoát, lãng phí