Vàng miếng SJC giá 136 triệu đồng/lượng

Mở cửa giao dịch sáng nay (8h40'), Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào/bán ra ở mức 131-136 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng hai chiều so với sáng qua. Chênh lệch hai chiều duy trì ở mức 5 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng SJC bán ra thị trường giá 136 triệu đồng/lượng.

Vàng SJC loại 5 chỉ giao dịch ở mức 131-136,02 triệu đồng/lượng hai chiều, tăng 1,2 đồng/lượng hai chiều. Vàng SJC loại 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ giá 131-136,03 triệu đồng/lượng, cũng tăng 1,2 triệu đồng/lượng hai chiều.

Giá vàng nhẫn SJC 99,99 loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ sáng nay niêm yết ở mức 130,8-135,8 triệu đồng/lượng, tăng 2,2 triệu đồng/lượng mua vào và 1,2 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng nhẫn SJC 99,99% loại 0,5 chỉ, 0,3 chỉ giá 130,8-135,9 đồng/lượng, tăng 2,2 triệu đồng/lượng mua vào và 1,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Thời điểm 10h16', giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI giao dịch ở mức 131-136 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng hai chiều so với cùng giờ sáng qua. Nhẫn tròn 99,99 Hưng Thịnh Vượng giá 129,5-134,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng hai chiều. Nữ trang 99,99 niêm yết ở mức 125,5-129,5 triệu đồng/lượng, cũng tăng 1 triệu đồng/lượng hai chiều.

Cùng thời điểm, Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào/bán ra ở mức 129,5-136 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng mua vào và 2,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Trang sức Vàng Rồng Thăng Long Bảo Tín Minh Châu loại 99,99 giá 128,5-133,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng hai chiều. Trang sức Vàng Rồng Thăng Long Bảo Tín Minh Châu loại 99,9 giá 128,3-133,3 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng hai chiều. Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu, vàng miếng Vàng Rồng Thăng Long và Quà mừng bản vị Bảo Tín Minh Châu đồng loạt giao dịch ở mức 129,5-134,5 triệu đồng/lượng, cũng tăng 1 triệu đồng/lượng hai chiều.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, vàng miếng SJC giao dịch ở mức 131-136 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng hai chiều so với sáng qua. Vàng nhẫn Kim Gia Bảo và Tiểu Kim Cát 99,99 giá 129,5-134,5, tăng 1 triệu đồng/lượng hai chiều.

Vàng miếng SJC tại Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá mua vào/bán ra 131-136 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng hai chiều. Nhẫn trơn PNJ 999,9, Vàng Kim Bảo 999,9 và Vàng Phúc Lộc Tài 999,9 cùng giao dịch ở mức 127,5-133,7 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng hai chiều so với sáng qua và tăng 700.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch gần đây. Vàng nữ trang 999,9 giá 125,5-131 triệu đồng/lượng, tăng 12, triệu đồng/lượng.

Vàng miếng SJC tại Phú Quý sáng nay giao dịch ở mức 129,8-136 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng mua vào và 1,2 triệu đồng/lượng bán ra. Nhẫn Thần Tài Phú Quý 999,9 và nhẫn tròn Phú Quý loại 999,9 cùng niêm yết ở mức 129,8-133,8 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng hai chiều.

Giá vàng thế giới đạt tuần tăng đầu tiên trong 3 tuần

Giá vàng thế giới tăng chậm do đồng đô la Mỹ vững, lãi suất trái phiếu kho bạc tăng và triển vọng tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) khiến các nhà đầu tư thận trọng. Tuy nhiên, vàng thỏi vẫn trên đà đạt tuần tăng đầu tiên trong 3 tuần khi hoạt động mua giá hời nâng giá từ mức thấp nhất trong 15 tháng vào đầu tuần này.

Giá vàng thế giới đạt tuần tăng đầu tiên trong 3 tuần.

Vàng giao ngay tăng 2,1% lên 3.639,61 đô la/ounce vào lúc 19h01 thứ Sáu (giờ GMT), đã tăng hơn 3% trước đó trong phiên. Kim loại này đang trên đà đạt được mức tăng hàng tuần gần 3% sau khi báo lỗ trong hai tuần trước đó. Giá vàng tương lai của Mỹ giao tháng 12 tăng 2,9% lên 3.637,60 đô la/ounce.

"Sự phục hồi gần đây như chốt lời/bán khống hơn là thay đổi xu hướng. Fed vẫn đang tăng lãi suất, lãi suất thực cao và đồng đô la gần mức cao nhất trong nhiều tháng. Cho đến khi một trong những thay đổi đó xảy ra, các đợt phục hồi lên mức 3.750–3.800 đô la có thể thu hút người bán", nhà phân tích thị trường tại Audacity Capital, Zain Vawda, nhận định.

Đồng đô la vẫn gần mức cao nhất trong 22 tháng, khiến vàng thỏi được định giá bằng đô la trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác, trong khi lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn tăng ⁠và đã thoát khỏi mức thấp gần đây.

Vàng đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 8/2025, ở mức 3.426,35 đô la/ounce vào thứ Tư sau khi dữ liệu lạm phát mạnh mẽ của Mỹ làm tăng kỳ vọng rằng Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất vào tháng tới và một lần nữa vào đầu năm 2027.

"Giá vàng thế giới có thể quay trở lại mức 5.000 đô la, nhưng không phải trong nửa đầu năm. Vàng cần Fed ngừng tăng giá và đồng đô la tăng giá. Nếu điều đó xảy ra vào giữa năm 2027, sự phục hồi về mức 4.500 đô la là thực tế", chuyên gia Vawda bổ sung.

Lãi suất tăng làm giảm sức hấp dẫn của vàng bằng cách tăng lợi nhuận từ các tài sản cạnh tranh chịu lãi suất.

Trong khi đó, nhu cầu vàng vật chất tại các trung tâm châu Á quan trọng được cải thiện, với hoạt động mua đồ trang sức và đầu tư tăng lên ở Ấn Độ, trong lúc hoạt động mua bán lẻ mạnh mẽ ở Trung Quốc khiến phí bảo hiểm địa phương ổn định.

Ở các kim loại khác, giá bạc giao ngay tăng 4,7% lên 43,44 đô la/ounce, bạch kim tăng 2,3% lên 1.319,96 đô la/ounce và palladium tăng 1,8% lên 889,01 đô la.

Tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank sáng 28/11.