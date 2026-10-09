Tăng năng suất nhờ ứng dụng AI cải tiến quy trình làm việc

Zebra Technologies vừa công bố nhận giải thưởng Red Dot Award 2026 với hạng mục Thiết kế sản phẩm dành cho dòng máy đọc mã vạch DS82 Series.

Giải thưởng quốc tế này là minh chứng cho chất lượng thiết kế vượt trội, thể hiện năng lực sáng tạo và khả năng tối ưu hiệu năng trong các giải pháp Zebra phát triển cho lực lượng lao động tuyến đầu trong môi trường kết nối.

Nghiên cứu mới nhất của Zebra phối hợp cùng Oxford Economics cho thấy việc cải tiến quy trình làm việc tuyến đầu bằng các công nghệ tiên tiến như AI, tự động hóa và phân tích dữ liệu đã giúp doanh nghiệp gia tăng lợi nhuận và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

DS82 Series được trang bị nút đa chức năng có thể lập trình nhằm tối ưu hóa quy trình làm việc.

Chẳng hạn, các doanh nghiệp vận tải và logistics ghi nhận mức tăng năng suất tương đương 21%, trong khi các nhà bán lẻ đang thực hiện cải tiến quy trình trên diện rộng có thể đạt mức tăng 21% về mức độ hài lòng của khách hàng. Việc ứng dụng các giải pháp có thiết kế chuyên dụng trong những lĩnh vực này giúp tăng cường khả năng báo cáo, phân tích chuyên sâu và cộng tác giữa các đội nhóm tuyến đầu, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh.

DS82 Series được trang bị nút đa chức năng có thể lập trình nhằm tối ưu hóa quy trình làm việc, với tùy chọn RFID giúp tăng độ chính xác trong quản lý tồn kho, cùng hệ thống quét quang học 2MP tiên tiến cho khả năng quét mã vạch chính xác hơn.

Trong khi đó, phiên bản máy đọc mã vạch DS82-HC dành cho lĩnh vực chăm sóc sức khỏe được thiết kế phù hợp với môi trường y tế hiện đại, với vỏ máy chịu được hóa chất khử trùng, cò quét cảm ứng kín và nhãn kháng khuẩn, giúp thiết bị dễ dàng vệ sinh sau khi sử dụng. DS82-HC hỗ trợ nhân viên y tế đơn giản hóa quy trình và nâng cao chất lượng chăm sóc bệnh nhân.

Ban giám khảo Red Dot gồm các chuyên gia từ nhiều quốc gia, họp thường niên để lựa chọn những thiết kế xuất sắc nhất thông qua quy trình đánh giá nghiêm ngặt. Sự ghi nhận dành cho Zebra một lần nữa khẳng định cam kết của công ty đối với các thiết kế đẳng cấp, giúp khách hàng đạt được những bước tiến mới về năng suất làm việc.