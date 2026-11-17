Tăng năng lực ngành thép, mở đường cho cơ khí Việt
Phát triển ngành thép không chỉ là câu chuyện gia tăng sản lượng mà còn liên quan trực tiếp đến năng lực cạnh tranh của nhiều ngành công nghiệp Việt Nam. Trong bối cảnh nhu cầu thị trường đang mở rộng, việc nâng cao năng lực sản xuất, tối ưu chi phí và tạo nguồn nguyên liệu đầu vào cạnh tranh được xem là yếu tố quan trọng thúc đẩy ngành cơ khí chế tạo phát triển.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tang-nang-luc-nganh-thep-mo-duong-cho-co-khi-viet-246261117171632542.htm