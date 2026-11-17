Theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, mức xếp loại của người đứng đầu không được cao hơn mức xếp loại của cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, quản lý, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình đứng đầu và không tính vào tỷ lệ xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” của các thành viên khác trong cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị.