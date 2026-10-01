Tăng năng lực điều hành bay tại vùng trời Phú Quốc, sẵn sàng đón APEC 2027

Đài kiểm soát không lưu Phú Quốc. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Vào lúc 7h sáng nay (ngày 1/10), phân khu kiểm soát tiếp cận Phú Quốc đã chính thức được đưa vào khai thác dưới sự điều hành của Công ty Quản lý bay miền Nam, đơn vị trực thuộc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM).

Theo quy hoạch được phê duyệt, trong giai đoạn đến năm 2030, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc sẽ được nâng cấp, mở rộng công suất thiết kế dự kiến đạt 10 triệu hành khách/năm và 25.000 tấn hàng hóa/năm, có khả năng tiếp nhận các loại tàu bay thân rộng hiện đại như Boeing 747, Boeing 787, Airbus A350 hoặc tương đương. Định hướng đến năm 2050, công suất khai thác dự kiến tiếp tục được nâng lên 18 triệu hành khách/năm và 50.000 tấn hàng hóa/năm.

Cùng với việc mở rộng quy mô hạ tầng cảng hàng không, quy hoạch cũng đặt ra yêu cầu tăng cường năng lực khai thác vùng trời, với định hướng xây dựng đường cất hạ cánh số 2 song song với đường cất hạ cánh hiện hữu, đồng thời phát triển đồng bộ hệ thống đường lăn, sân đỗ và các hạng mục hạ tầng liên quan.

Trước thực tế này, lãnh đạo VATM đánh giá việc tổ chức cung cấp dịch vụ điều hành bay tại Phú Quốc theo phương thức trước đây, trong đó Đài Kiểm soát không lưu Phú Quốc thực hiện điều hành tại sân và một phần chức năng điều hành bay tiếp cận, sẽ ngày càng khó đáp ứng yêu cầu khi lưu lượng hoạt động bay trong khu vực gia tăng.

Trên cơ sở đánh giá nhu cầu khai thác, dự báo tăng trưởng hoạt động bay và định hướng phát triển của Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, VATM đã chủ động nghiên cứu, xây dựng phương án thiết lập phân khu kiểm soát tiếp cận Phú Quốc. Đây là bước đi có ý nghĩa chiến lược, nhằm bảo đảm năng lực cung cấp dịch vụ điều hành bay được chuẩn bị đi trước một bước, sẵn sàng đáp ứng sự phát triển đồng bộ của hạ tầng hàng không trong những năm tới.

Theo phương án khai thác mới, vùng trời khu vực Phú Quốc được tổ chức thành vùng trời kiểm soát tại sân do Đài Kiểm soát không lưu Phú Quốc đảm nhiệm và vùng trời kiểm soát tiếp cận do phân khu kiểm soát tiếp cận Phú Quốc đảm nhiệm.

Lãnh đạo VATM nhấn mạnh việc phân tách rõ chức năng điều hành giữa 2 đơn vị trên giúp tổ chức, phân luồng và điều hành hoạt động bay hiệu quả hơn; giảm tải khối lượng công việc cho kiểm soát viên không lưu tại Đài Kiểm soát không lưu Phú Quốc và Trung tâm Kiểm soát Đường dài Hồ Chí Minh (ACC Hồ Chí Minh), đồng thời tạo điều kiện áp dụng phương thức điều hành bay bằng giám sát, qua đó nâng cao năng lực khai thác và góp phần bảo đảm an toàn hoạt động bay.

“Việc đưa APP Phú Quốc vào khai thác là dấu mốc quan trọng trong quá trình nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ điều hành bay tại khu vực Phú Quốc, đáp ứng yêu cầu phát triển ngày càng cao của hoạt động hàng không, đồng thời thể hiện sự chủ động, bài bản và toàn diện của VATM trong công tác chuẩn bị nguồn lực, tổ chức khai thác và bảo đảm cung cấp dịch vụ điều hành bay an toàn, hiệu quả, thông suốt, hướng tới phục vụ các sự kiện quốc tế lớn, trong đó trọng tâm là Hội nghị APEC 2027,” lãnh đạo VATM chia sẻ./.