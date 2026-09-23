Tăng mức vay vốn, mở thêm cơ hội việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù. Ảnh: BNEWS phát

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Quyết định số 44/2026/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

So với quy định trước, chính sách tín dụng mới mở rộng đối tượng thụ hưởng, không chỉ gồm người chấp hành xong án phạt tù mà còn có các cơ sở sản xuất, kinh doanh có sử dụng lao động thuộc nhóm này.

Nguồn vốn được sử dụng cho các mục đích gồm đào tạo nghề, sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, có sử dụng người lao động là người chấp hành xong án phạt tù, vốn vay được sử dụng để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm.

Một trong những điều kiện vay là thời gian kể từ khi chấp hành xong án phạt tù đến thời điểm vay vốn không quá 10 năm. Trường hợp vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, người vay phải có hợp đồng ký với doanh nghiệp dịch vụ hoặc đơn vị sự nghiệp công lập được phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo quy định.

Đáng chú ý, người chấp hành xong án phạt tù có thể vay vốn để đào tạo nghề với mức tối đa 10 triệu đồng/tháng/người. Đối với vay vốn để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, mức cho vay tối đa là 200 triệu đồng/người.

Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh có sử dụng lao động là người chấp hành xong án phạt tù, mức vay tối đa lên tới 10 tỷ đồng/dự án, nhưng không quá 200 triệu đồng cho mỗi người lao động.

Người chấp hành xong án phạt tù và cơ sở sản xuất, kinh doanh có thể vay vốn một hoặc nhiều lần để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhưng tổng số tiền vay không vượt quá mức cho vay tối đa theo quy định.

Chính sách cũng cho phép người chấp hành xong án phạt tù vay vốn để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Mức vay tối đa bằng 100% tổng số tiền người lao động phải trả trước theo hợp đồng, không bao gồm các khoản chi phí được Nhà nước hỗ trợ. Mức vay cụ thể được thỏa thuận với Ngân hàng Chính sách xã hội căn cứ vào nguồn vốn, chi phí, mức hỗ trợ của Nhà nước và khả năng trả nợ của người vay.

Đối với người chấp hành xong án phạt tù vay vốn, phương thức cho vay được thực hiện thông qua hộ gia đình. Đại diện hộ gia đình là người đứng tên vay vốn và giao dịch với Ngân hàng Chính sách xã hội.

Trường hợp hộ gia đình không còn thành viên từ đủ 18 tuổi trở lên hoặc thành viên còn lại không còn sức lao động, không có đủ năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật, người chấp hành xong án phạt tù được trực tiếp đứng tên vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

Riêng người chấp hành xong án phạt tù vay vốn để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện cho vay trực tiếp đến khách hàng.

Thời hạn cho vay đối với khoản vay đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tối đa bằng thời hạn của hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, không bao gồm thời gian gia hạn hợp đồng.

Quyết định cũng quy định, đối với mức vay trên 200 triệu đồng, người chấp hành xong án phạt tù vay vốn để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng lao động là người chấp hành xong án phạt tù phải thực hiện bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật và của Ngân hàng Chính sách xã hội về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.

Bên cạnh đó, trường hợp người chấp hành xong án phạt tù hoặc cơ sở sản xuất, kinh doanh đang có dư nợ tại các chương trình tín dụng khác có cùng mục đích sử dụng vốn, tổng dư nợ theo chính sách này và các chương trình tín dụng khác có cùng mục đích không vượt quá mức cho vay tối đa theo quy định.

Với việc nâng hạn mức và mở rộng mục đích vay, chính sách tín dụng mới tạo thêm dư địa để người chấp hành xong án phạt tù tiếp cận vốn học nghề, tự tạo việc làm, phát triển sản xuất, kinh doanh hoặc tham gia thị trường lao động trong và ngoài nước.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 20/11/2026.