Tăng mức vay tối đa cho học sinh, sinh viên lên 8 triệu đồng/tháng và mở rộng đối tượng vay

(Ảnh minh họa: ĐẠI THẮNG)

Quyết định số 50/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2027.

Theo đó, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn là công dân Việt Nam theo học tại các cơ sở đào tạo có thể vay tối đa là 8 triệu đồng/tháng/học sinh, sinh viên.

Tại Quyết định số 50 quy định đối tượng được vay vốn là học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, là công dân Việt Nam và đang theo học tại các cơ sở đào tạo theo quy định.

Cụ thể, chính sách áp dụng đối với học sinh, sinh viên mồ côi cha và mẹ; hoặc có cha và mẹ đều không có khả năng lao động, mất năng lực hành vi dân sự hoặc mất tích theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, người học mồ côi cha hoặc mẹ, người còn lại không có khả năng lao động, mất năng lực hành vi dân sự hoặc mất tích cũng thuộc diện được xem xét cho vay. Nhóm đối tượng được hỗ trợ khác nữa là học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định.

Đặc biệt, chính sách hỗ trợ những gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn hoặc dịch bệnh trong thời gian người học theo học. Những trường hợp này phải có xác nhận hằng năm của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú.

Như vậy, chính sách tín dụng học sinh, sinh viên không chỉ hỗ trợ những gia đình khó khăn kéo dài mà còn tạo điều kiện cho người học gặp biến cố bất ngờ trong quá trình học tập có thêm cơ hội tiếp tục đến trường.

Về điều kiện vay vốn, học sinh sinh viên thuộc đối tượng nêu trên, và đối với học sinh, sinh viên năm thứ nhất phải có giấy báo trúng tuyển hoặc xác nhận của cơ sở đào tạo theo quy định; đối với học sinh, sinh viên từ năm thứ hai trở đi hằng năm phải có xác nhận của cơ sở đào tạo về việc đang theo học tại cơ sở đào tạo theo quy định.

Quy định về chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhằm góp phần hỗ trợ trang trải chi phí cho việc học tập, sinh hoạt của học sinh, sinh viên (bao gồm tiền học phí, chi phí mua sắm sách vở, phương tiện học tập, chi phí ăn ở, đi lại và các khoản chi phí sinh hoạt, học tập khác) trong thời gian theo học các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục khác có hoạt động giáo dục đại học, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Hiện nay, mức vốn cho vay tối đa đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang được áp dụng thực hiện là 4 triệuđồng/tháng.

Việc nâng mức vay tối đa lên 8 triệu đồng/tháng và mở rộng chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên là điều chỉnh quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với công tác an sinh xã hội, tạo điều kiện để người học có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận cơ hội giáo dục bình đẳng hơn.

Với chính sách này, người học thuộc diện khó khăn sẽ có thêm nguồn lực yên tâm học tập, hạn chế nguy cơ phải nghỉ học hoặc gián đoạn quá trình học tập do khó khăn kinh tế, nhất là trong bối cảnh chi phí học tập và sinh hoạt tăng lên.