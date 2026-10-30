Tăng mạnh nguồn cung, bù đắp thiếu hụt vật liệu xây dựng năm 2027

Theo báo cáo của Sở Công Thương Thanh Hóa, trong quý IV/2026, nguồn cung đất san lấp dự kiến đạt khoảng 10,162 triệu m3, đáp ứng 96,3% nhu cầu toàn tỉnh. Đối với đá xây dựng, nguồn cung ước đạt 3,529 triệu m3, tương đương 138,2% nhu cầu. Trong khi đó, cát xây dựng vẫn là loại vật liệu có mức đáp ứng thấp nhất, chỉ đạt khoảng 51,9% nhu cầu.

Trước nhu cầu vật liệu phục vụ các công trình, dự án, Thanh Hóa dự kiến tăng nguồn cung trong năm 2027 thông qua duy trì hoạt động các mỏ hiện có, bổ sung nguồn vật liệu từ các dự án thu hồi khoáng sản và hoàn thiện thủ tục cấp phép đối với các mỏ đã trúng đấu giá.

Cụ thể, nguồn cung đất san lấp năm 2027 dự kiến đạt khoảng 23,77 triệu m3. Hiện toàn tỉnh có 39 mỏ được cấp phép đang hoạt động, với công suất khoảng 18,9 triệu m3/năm. Nguồn cung thời gian tới dự kiến được bổ sung từ 9 dự án thu hồi khoáng sản, với khối lượng khoảng 3,67 triệu m3, cùng 15 mỏ đã trúng đấu giá đang hoàn thiện hồ sơ cấp phép, có công suất khoảng 3,9 triệu m3/năm.

Đối với đá xây dựng, tổng nguồn cung năm 2027 dự kiến đạt khoảng 11,76 triệu m3. Trong đó, các mỏ đủ điều kiện hoạt động có công suất khoảng 8,7 triệu m3/năm, bên cạnh nguồn vật liệu khoảng 3,06 triệu m3 từ 4 dự án thu hồi khoáng sản.

Đáng chú ý, Thanh Hóa còn có 36 mỏ đá đã trúng đấu giá, với trữ lượng khoảng 201,24 triệu m3, đang hoàn thiện hồ sơ cấp phép. Đây là nguồn lực có thể bổ sung cho thị trường trong thời gian tới khi các thủ tục cần thiết được hoàn tất và các mỏ đủ điều kiện đi vào hoạt động.

Trong 3 loại vật liệu xây dựng thông thường, cát xây dựng đang là vấn đề đáng chú ý khi nguồn cung trong quý IV/2026 mới đáp ứng khoảng 51,9% nhu cầu toàn tỉnh. Nguồn cung dự kiến đạt 814.000 m3, thấp hơn đáng kể so với nhu cầu sử dụng.

Để cải thiện tình hình, tổng nguồn cung cát xây dựng năm 2027 dự kiến tăng lên khoảng 6,53 triệu m3. Ngoài 11 mỏ cát đủ điều kiện hoạt động, với công suất khoảng 1,06 triệu m3/năm, tỉnh dự kiến cấp phép cho 3 mỏ cát của Công ty TNHH Vân Lộc theo cơ chế đặc thù trong tháng 12/2026, với công suất khoảng 1,7 triệu m3/năm.

Bên cạnh đó, nguồn cung còn được bổ sung từ 3 mỏ đã trúng đấu giá, có công suất khoảng 0,03 triệu m3/năm; dự kiến cấp phép khai thác đá, cát kết làm cát nghiền cho Công ty Quang Minh AP tại xã Tượng Lĩnh, với công suất khoảng 1,5 triệu m3/năm. Nguồn cát nhân tạo hiện có cũng được duy trì ổn định, với công suất khoảng 2,24 triệu m3/năm.

Với kế hoạch trên, tổng nguồn cung đất san lấp, đá và cát xây dựng trong năm 2027 dự kiến đạt khoảng 42,06 triệu m3. Tuy nhiên, đây là sản lượng dự kiến, phụ thuộc vào khả năng duy trì hoạt động của các mỏ, tiến độ hoàn thiện thủ tục cấp phép và việc đưa các nguồn vật liệu mới vào khai thác.