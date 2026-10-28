Tăng lưu lượng xả tràn hồ thủy điện A Lưới do mưa lớn

Nhà máy thuỷ điện A Lưới xả nước về hạ du. Ảnh tư liệu: Đỗ Trưởng/TTXVN

Cụ thể, hồ thủy điện A Lưới vận hành tăng dần lưu lượng qua tràn, có thể đến 400 m3/s; thời gian vận hành lúc 11 giờ ngày 31/10. Vào 12 giờ cùng ngày, hồ chứa thủy điện A Lin B1 (Cụm hồ A Lin 3 - A Lin B1) vận hành tăng dần lưu lượng qua tràn, tránh đột biến và có thể đến 300 m3/s.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế yêu cầu Công ty cổ phần thủy điện Miền Trung và Công ty cổ phần thủy điện Trường Phú khẩn trương thông báo đến người dân vùng hạ du và các xã: A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3 để đề phòng ngập trong khu vực lòng hồ A Lin 3, A Lưới.

Từ đêm 27 đến trưa 28/10, trên địa bàn thành phố Huế đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Bình Tiến, xã Bình Điền 110 mm; Cầu Truồi, xã Lộc An 54,8 mm; phường Thủy Xuân 96,4 mm... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc thành phố Huế đã gần bão hòa (trên 80%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Ngoài ra, cảnh báo nguy cơ trong những giờ tới xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại 16 xã, phường gồm: A Lưới 5 trượt lở đất đá tại Hồng Hạ, sạt trượt giao thông trên đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 49A, sạt lở bờ sông Bồ đoạn thượng nguồn, lũ quét khu vực Hồng Hạ; Bình Điền sạt trượt giao thông trên Quốc lộ 49A, Tỉnh lộ 16, sạt lở bờ sông Hữu Trạch...

Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Huế dự báo, từ ngày 28/10 đến 6/11, thành phố có mưa, rải rác mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 150 - 250 mm, có nơi trên 350 mm.