Tăng lương tối thiểu vùng từ năm 2027: Thêm động lực để người lao động gắn bó với doanh nghiệp

Lương tối thiểu tăng, DN phải bảo đảm quyền lợi người lao động

Theo Nghị định 399/2026/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, mức lương tối thiểu mới sẽ được áp dụng từ 1/1/2027. Cụ thể, lương tối thiểu vùng I là 5,7 triệu đồng/tháng; Vùng II là 5,08 triệu đồng/tháng; Vùng III là 4,45 triệu đồng/tháng; Vùng IV là 4,04 triệu đồng/tháng.

Cùng với đó, mức lương tối thiểu giờ của vùng I là 27.400 đồng/giờ, vùng II là 24.400 đồng/giờ, vùng III là 21.400 đồng/giờ, vùng IV là 19.400 đồng/giờ.

Chính phủ quy định người sử dụng lao động hoạt động trên địa bàn thuộc vùng nào thì áp dụng mức lương tối thiểu quy định đối với địa bàn đó.

Mức lương tối thiểu tháng được điều chỉnh tăng tại cả 4 vùng kể từ ngày 1/1/2027

Bên cạnh đó, người sử dụng lao động có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào, áp dụng mức lương tối thiểu quy định đối với địa bàn đó.

DN trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu công nghệ số tập trung, khu kinh tế đặc biệt, khu thương mại tự do, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nằm trên các địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì áp dụng theo địa bàn có mức lương tối thiểu cao nhất.

Còn người sử dụng lao động hoạt động trên địa bàn có sự đổi tên hoặc chia thì tạm thời áp dụng mức lương tối thiểu quy định đối với địa bàn trước khi đổi tên hoặc chia cho đến khi Chính phủ có quy định mới.

Ngoài ra, DN trên địa bàn được thành lập từ một địa bàn hoặc nhiều địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì áp dụng mức lương tối thiểu theo địa bàn có mức lương tối thiểu cao nhất cho đến khi Chính phủ có quy định mới.

Thêm động lực để công nhân yên tâm sản xuất

Nghị định 399/2026/NĐ-CP cũng quy định cụ thể nguyên tắc áp dụng mức lương tối thiểu đối với các hình thức trả lương. Theo đó, đối với người hưởng lương tháng, mức lương theo công việc hoặc chức danh khi làm đủ thời giờ bình thường và hoàn thành định mức lao động, công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng của vùng tương ứng.

Tương tự, người lao động hưởng lương theo giờ phải được trả ít nhất bằng mức lương tối thiểu giờ tại địa bàn làm việc nếu hoàn thành công việc hoặc định mức đã thỏa thuận. Với các hình thức trả lương theo tuần, ngày, sản phẩm hoặc khoán, DN phải quy đổi tiền lương theo tháng hoặc giờ để đối chiếu, bảo đảm không thấp hơn mức tối thiểu tương ứng.

Đón nhận tin tăng lương tối thiểu vùng từ tháng 1/2027 đa phần người lao động đều tỏ rất phấn khởi.

Đáng chú ý, người sử dụng lao động có trách nhiệm rà soát các nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và quy chế trả lương để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với quy định mới.

Nghị định đồng thời yêu cầu DN không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật lao động.

Đối với những thỏa thuận, cam kết hợp pháp có lợi hơn cho người lao động so với quy định tại nghị định, các bên tiếp tục thực hiện, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trong đó, mức lương đối với công việc hoặc chức danh đòi hỏi người lao động qua học tập, đào tạo nghề được áp dụng cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu.

Đối với công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, mức lương cao hơn ít nhất 5%; còn công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được trả cao hơn ít nhất 7% so với công việc có độ phức tạp tương đương trong điều kiện lao động bình thường.

Các quy định mới là cơ sở để người sử dụng lao động điều chỉnh thỏa thuận tiền lương, đồng thời bảo đảm việc thực hiện các quyền lợi của người lao động khi chính sách lương tối thiểu mới có hiệu lực từ đầu năm 2027.

Đón nhận tin tăng lương tối thiểu vùng từ tháng 1/2027 đa phần người lao động đều tỏ rất phấn khởi. Nhất là trong bối cảnh hiện nay giá cả sinh hoạt đều leo thang trong khi đó tiền lương không đáp ứng đủ nhu cầu tối thiểu hàng ngày cho cuộc sống.

“Tôi rất phấn khởi khi Nhà nước quyết định tăng lương tối thiểu vùng từ tháng 1/2027 với mức tăng này ở khu vực I (Hà Nội) nên hàng tháng lương của tôi sẽ tăng thêm được 390.000 đồng, số tiền này không lớn chưa thể bù đắp được những thiếu hụt trong sinh hoạt tối thiểu hàng ngày nhưng cũng là một phần động viên cho anh em công nhân chúng tôi yên tâm sản xuất” - chị Nguyễn Thu Nga công nhân khu công nghiệp Bắc Thăng Long ( Hà Nội) chia sẻ.

Nhiều cán bộ công đoàn tại DN cho rằng việc tăng lương tối thiểu trong đầu năm 2027 là cần thiết để đảm bảo đời sống của người lao động. Trước đó tại phiên họp của Hội đồng Tiền lương quốc gia đại diện người lao động mong muốn được điều chỉnh tăng lương tối thiểu ở mức cao hơn bởi giá cả sinh hoạt, thuê nhà trọ, chi phí học hành cho con tốn nhiều hơn các khu vực khác.

Tuy nhiên, trong bối cảnh vẫn còn nhiều khó khăn cho DN thì mức tăng như hiện nay cũng là nỗ lực lớn từ phía DN trong việc nâng cao thu nhập cho người lao động. Theo đánh giá việc tăng lương tối thiểu có tác động tích cực vì động viên công nhân lao động gắn bó thêm với DN. Hiện các DN cũng đã nhận được thông báo trước và có sự chuẩn bị nguồn ngân sách để đảm bảo tăng lương cho công nhân.