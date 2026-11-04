Tăng lương tối thiểu vùng từ 2027, nơi cao nhất là 5,7 triệu đồng/tháng

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2027, thay thế nghị định 293/2025.

Theo đó, mức lương tối thiểu tháng vùng I tăng từ 5,31 triệu đồng lên 5.7 triệu đồng (tăng 390.000 đồng), mức lương tối thiểu tháng vùng II tăng từ 4,73 triệu đồng lên 5.08 triệu đồng (tăng 350.000 đồng), mức lương tối thiểu tháng vùng III tăng từ 4,14 triệu đồng lên 4,45triệu đồng (tăng 310.000 đồng), mức lương tối thiểu tháng vùng IV tăng từ 3,7 triệu đồng lên 4,04 triệu đồng (tăng 340.000 đồng).

Lương tối thiểu tháng

Mức lương tối thiểu giờ cũng được điều chỉnh như sau: Vùng I tăng từ 25.500 đồng lên 27.400 đồng, vùng II tăng từ 22.700 đồng lên 24.400 đồng, vùng 3 tăng từ 20.000 đồng lên 21.400 đồng, vùng IV tăng từ 17.800 lên 19.400 đồng.

Lương tối thiểu giờ

Danh mục địa bàn vùng I, vùng II, vùng III, vùng IV được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Việc áp dụng địa bàn vùng được xác định theo nơi hoạt động của người sử dụng lao động, cụ thể như sau:

Người sử dụng lao động hoạt động trên địa bàn thuộc vùng nào thì áp dụng mức lương tối thiểu quy định đối với địa bàn đó.

Người sử dụng lao động có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào, áp dụng mức lương tối thiểu quy định đối với địa bàn đó.

Người sử dụng lao động hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu công nghệ số tập trung, khu kinh tế đặc biệt, khu thương mại tự do, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nằm trên các địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì áp dụng theo địa bàn có mức lương tối thiểu cao nhất.

Công nhân làm việc tại một công ty may

Người sử dụng lao động hoạt động trên địa bàn có sự đổi tên hoặc chia thì tạm thời áp dụng mức lương tối thiểu quy định đối với địa bàn trước khi đổi tên hoặc chia cho đến khi Chính phủ có quy định mới.

Người sử dụng lao động hoạt động trên địa bàn được thành lập từ một địa bàn hoặc nhiều địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì áp dụng mức lương tối thiểu theo địa bàn có mức lương tối thiểu cao nhất cho đến khi Chính phủ có quy định mới.