Tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2027, không cắt giảm chế độ của người lao động

Từ ngày 1/1/2027, mức lương tối thiểu vùng chính thức tăng từ 310.000 đến 390.000 đồng/tháng theo Nghị định số 399/2026/NĐ-CP vừa được ban hành.

Điểm đáng chú ý của chính sách mới là việc siết chặt trách nhiệm của doanh nghiệp, kiên quyết bảo đảm và duy trì các chế độ đãi ngộ đã thỏa thuận cho người lao động.

Chính sách mới về lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2027 góp phần bảo đảm thu nhập và ổn định đời sống cho hàng triệu người lao động.

Thay thế Nghị định số 293/2025/NĐ-CP, văn bản mới do Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ký ban hành quy định chuẩn sàn tiền lương đối với toàn bộ người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động.

Theo đó, mức sàn thu nhập áp dụng cho vùng I được điều chỉnh lên mức cao nhất là 5,7 triệu đồng/tháng.

Song song với mức tháng, mức lương tối thiểu theo giờ tại cả 4 vùng kinh tế cũng đồng loạt tăng: vùng I đạt 27.400 đồng/giờ (tăng từ 25.500 đồng/giờ), vùng II lên 24.400 đồng/giờ (tăng từ 22.700 đồng/giờ), vùng III lên 21.400 đồng/giờ (tăng từ 20.000 đồng/giờ) và vùng IV chạm mốc 19.400 đồng/giờ (tăng từ 17.800 đồng/giờ).

Lương tối thiểu vùng mới

Cùng với việc công bố danh mục phân vùng hành chính mới, Chính phủ đưa ra các nguyên tắc xử lý rõ ràng đối với các địa bàn đặc thù nhằm tránh tình trạng áp dụng tùy tiện gây thiệt thòi cho công nhân. Đơn vị sử dụng lao động hoạt động tại địa phương nào sẽ áp dụng mức sàn tương ứng tại nơi đó.

Trường hợp doanh nghiệp, chi nhánh nằm trên địa bàn có sự thay đổi về địa giới hành chính, sáp nhập hay chia tách, hoặc hoạt động trong các mô hình tập trung như khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu thương mại tự do nằm trải dài trên nhiều địa bàn có mức chuẩn khác nhau, nguyên tắc bắt buộc là phải áp dụng theo mức lương tối thiểu của địa bàn có mức cao nhất.

Đối với các hình thức trả lương theo ngày, theo tuần, khoán việc hay theo sản phẩm, tổng thu nhập quy đổi ra tháng hoặc giờ đều không được phép thấp hơn mức sàn do Nhà nước quy định.

Đặc biệt, Nghị định 399/2026/NĐ-CP đặt ra hàng rào pháp lý nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn nguy cơ người sử dụng lao động lợi dụng việc tăng lương tối thiểu để cắt xén các khoản chi trả khác.

Người sử dụng lao động có trách nhiệm rà soát lại toàn bộ hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và các quy chế nội bộ để điều chỉnh kịp thời; tuyệt đối không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi làm thêm giờ, làm việc ban đêm hay chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật.

Những cam kết, thỏa thuận trước đó có lợi hơn cho người lao động vẫn phải tiếp tục thực thi nghiêm túc, tiêu biểu như quy định trả lương cao hơn ít nhất 7% đối với lao động qua đào tạo nghề.

Công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường so với quy định tại Nghị định này, thì tiếp tục được thực hiện, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.