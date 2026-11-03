Tăng lương tối thiểu vùng đến 390.000 đồng từ đầu 2027

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 399/2026 quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, thay thế mức đang áp dụng từ đầu năm 2026.

Theo quy định mới, mức lương tối thiểu tháng tại 4 vùng được điều chỉnh tăng so với hiện hành. Cụ thể, vùng 1 tăng từ 5,31 triệu đồng lên 5,7 triệu đồng/tháng, tăng 390.000 đồng; vùng 2 tăng từ 4,73 triệu đồng lên 5,08 triệu đồng/tháng, tăng 350.000 đồng.

Vùng 3 tăng từ 4,14 triệu đồng lên 4,45 triệu đồng/tháng, tăng 310.000 đồng; vùng 4 tăng từ 3,7 triệu đồng lên 4,04 triệu đồng/tháng, tăng 340.000 đồng.

Như vậy, mức tăng lương tối thiểu tháng cao nhất là 390.000 đồng, áp dụng tại vùng 1; thấp nhất là 310.000 đồng, áp dụng tại vùng 3.

Lương tối thiểu vùng tăng 310.000-390.000 đồng từ năm 2027.

Cùng với mức lương tối thiểu tháng, lương tối thiểu giờ cũng được điều chỉnh tăng từ ngày 1/1/2027.

Cụ thể, mức lương tối thiểu giờ tại vùng 1 tăng từ 25.500 đồng lên 27.400 đồng; vùng 2 tăng từ 22.700 đồng lên 24.400 đồng; vùng 3 tăng từ 20.000 đồng lên 21.400 đồng; vùng 4 tăng từ 17.800 đồng lên 19.400 đồng.

Nghị định quy định đối tượng áp dụng gồm người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo Bộ luật Lao động; người sử dụng lao động, bao gồm doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo thỏa thuận; cùng các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Việc xác định vùng áp dụng mức lương tối thiểu căn cứ vào địa bàn hoạt động của người sử dụng lao động. Đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào thì áp dụng mức lương tối thiểu của địa bàn đó.

Trường hợp người sử dụng lao động hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu công nghệ số tập trung, khu kinh tế đặc biệt, khu thương mại tự do hoặc khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nằm trên các địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì áp dụng mức cao nhất.

Đối với địa bàn được đổi tên hoặc chia tách, mức lương tối thiểu tiếp tục áp dụng theo địa bàn trước khi thay đổi cho đến khi Chính phủ có quy định mới. Với địa bàn được thành lập từ một hoặc nhiều địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau, áp dụng mức cao nhất cho đến khi có quy định mới.

Nghị định cũng làm rõ cách áp dụng mức lương tối thiểu đối với từng hình thức trả lương. Với người hưởng lương tháng, đây là mức thấp nhất doanh nghiệp được thỏa thuận và trả cho người lao động làm đủ thời giờ bình thường trong tháng, hoàn thành định mức hoặc công việc đã thỏa thuận. Tiền lương theo công việc hoặc chức danh không được thấp hơn mức tối thiểu của vùng.

Tương tự, người hưởng lương theo giờ phải được trả ít nhất bằng mức lương tối thiểu giờ tương ứng với địa bàn làm việc, nếu hoàn thành định mức hoặc công việc đã thỏa thuận.

Đối với người hưởng lương theo tuần, ngày, sản phẩm hoặc lương khoán, doanh nghiệp phải quy đổi tiền lương theo tháng hoặc giờ để đối chiếu. Mức quy đổi không được thấp hơn lương tối thiểu tháng hoặc giờ của vùng áp dụng.