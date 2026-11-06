Tăng lương tối thiểu từ năm 2027: Người lao động kỳ vọng cải thiện thu nhập

Thêm thu nhập, thêm động lực làm việc

Thông tin Chính phủ ban hành Nghị định số 399/2026/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, có hiệu lực từ ngày 1-1-2027, đang nhận được sự quan tâm của đông đảo người lao động. Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt, nhà ở, giáo dục và chăm sóc sức khỏe ngày càng lớn, việc điều chỉnh mức lương tối thiểu được xem là tín hiệu tích cực, góp phần nâng cao đời sống người làm công ăn lương.

Theo quy định mới, mức lương tối thiểu tháng tại vùng I tăng từ 5,31 triệu đồng lên 5,7 triệu đồng; vùng II từ 4,73 triệu đồng lên 5,08 triệu đồng; vùng III từ 4,14 triệu đồng lên 4,45 triệu đồng và vùng IV từ 3,7 triệu đồng lên 4,04 triệu đồng. Mức tăng tương ứng từ 310.000 đến 390.000 đồng/tháng, tùy từng vùng.

Chính sách tăng lương tối thiểu từ năm 2027 được kỳ vọng tạo thêm động lực để người lao động yên tâm làm việc, gắn bó với doanh nghiệp. Ảnh: PV

Tại Hà Nội, các địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu được phân chia theo vùng I và vùng II. Trong đó, nhiều khu vực tập trung doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và dịch vụ thuộc vùng I. Việc nâng mức lương tối thiểu tại khu vực này lên 5,7 triệu đồng/tháng được kỳ vọng sẽ tạo thêm điều kiện để người lao động cải thiện thu nhập.

Với nhiều công nhân, tiền lương hằng tháng không chỉ phục vụ nhu cầu cá nhân mà còn là nguồn tài chính chủ yếu để chăm lo gia đình, nuôi con ăn học. Bởi vậy, dù mức tăng chưa lớn, chính sách mới vẫn mang lại những kỳ vọng thiết thực.

Chị Nguyễn Thị Hương, 34 tuổi, Công ty TNHH May mặc xuất khẩu ở Khu công nghiệp Quang Minh chia sẻ, thu nhập gia đình chủ yếu dựa vào tiền lương của hai vợ chồng. Ngoài tiền thuê nhà, điện nước, sinh hoạt hằng ngày, anh chị còn phải dành một khoản đáng kể cho việc học tập của các con.

“Với công nhân, thêm vài trăm nghìn đồng mỗi tháng cũng rất đáng quý. Có thêm tiền, gia đình sẽ bớt áp lực chi tiêu, nhất là những khoản dành cho con cái. Điều mong nhất vẫn là công việc ổn định, tiền lương tăng dần để yên tâm gắn bó lâu dài”, chị Hương bày tỏ.

Không chỉ công nhân trong lĩnh vực sản xuất, người lao động tại các doanh nghiệp dịch vụ cũng đặt nhiều kỳ vọng vào chính sách mới.

Anh Trần Văn Đức, 29 tuổi, Công ty Cổ phần Hateco Logistics cho rằng, việc điều chỉnh lương tối thiểu có ý nghĩa thiết thực với những lao động trẻ đang xây dựng cuộc sống gia đình. Ngoài chi phí thuê nhà và sinh hoạt, người lao động còn cần tích lũy cho những dự định lâu dài.

“Chúng tôi rất vui khi biết mức lương tối thiểu sẽ tăng từ đầu năm 2027. Tôi mong thu nhập ngày càng ổn định để có thể tiết kiệm, học thêm kỹ năng nghề và phát triển công việc trong tương lai”, anh Đức chia sẻ.

Từ những mong muốn đó có thể thấy, việc tăng lương tối thiểu không đơn thuần là điều chỉnh một con số trong chính sách tiền lương mà còn mở ra kỳ vọng về cuộc sống ổn định hơn, điều kiện chăm sóc gia đình tốt hơn.

Thực tế, đối với những người đang hưởng lương sát mức tối thiểu, quy định mới trực tiếp nâng mức sàn tiền lương mà doanh nghiệp phải bảo đảm. Với những lao động có thu nhập cao hơn mức tối thiểu, việc tăng lương thực tế còn phụ thuộc vào hợp đồng lao động, thang bảng lương và chính sách của từng doanh nghiệp. Dù vậy, đây vẫn là cơ sở quan trọng để các bên thương lượng, từng bước cải thiện chế độ đãi ngộ.

Hài hòa lợi ích, hướng tới việc làm bền vững

Việc điều chỉnh lương tối thiểu từ ngày 1-1-2027 không chỉ góp phần cải thiện thu nhập cho người lao động mà còn đặt ra yêu cầu đối với doanh nghiệp trong việc cân đối nguồn lực, nâng cao năng suất và duy trì việc làm ổn định. Để chính sách phát huy hiệu quả, cần có sự đồng hành của người sử dụng lao động, tổ chức Công đoàn và các cơ quan quản lý.

Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), đánh giá phương án tăng lương tối thiểu bình quân 7,8% từ năm 2027 thể hiện sự đồng thuận giữa các bên tham gia thương lượng. Tuy nhiên, ông cũng bày tỏ những băn khoăn về khả năng chi trả của doanh nghiệp trong bối cảnh hoạt động sản xuất, kinh doanh còn chịu nhiều áp lực.

Theo ông Hoàng Quang Phòng, việc điều chỉnh tiền lương cần được thực hiện trên tinh thần chia sẻ, hài hòa lợi ích giữa người lao động và người sử dụng lao động. Để thích ứng với chính sách mới, doanh nghiệp cần nâng cao năng lực quản trị, ứng dụng công nghệ, đổi mới phương thức sản xuất và cải thiện năng suất lao động. Đây cũng là giải pháp giúp doanh nghiệp từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo nguồn lực cải thiện thu nhập cho người lao động.

Thực tế, khi lương tối thiểu tăng, doanh nghiệp cần rà soát hệ thống thang lương, bảng lương, hợp đồng lao động và các khoản chi phí liên quan. Đối với những doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, việc điều chỉnh tiền lương có thể tác động đến kế hoạch tài chính và giá thành sản phẩm. Tuy nhiên, đây cũng là động lực để doanh nghiệp đổi mới quản trị, ứng dụng công nghệ, nâng cao năng suất và tạo thêm nguồn lực chăm lo đời sống người lao động.

Bà Hoàng Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO), nhấn mạnh việc chăm lo đời sống người lao động cần gắn với cải thiện điều kiện làm việc và bảo đảm các chế độ chính sách. Theo bà Hạnh, doanh nghiệp đã từng bước nâng cao phúc lợi, tiền lương, tăng cường trang thiết bị bảo hộ và ứng dụng phương tiện cơ giới nhằm giảm sức lao động cho công nhân. Tuy nhiên, đặc thù công việc môi trường đô thị vẫn đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện các chính sách hỗ trợ, bảo đảm quyền lợi cho người lao động.

Ý kiến từ tổ chức Công đoàn tại doanh nghiệp cho thấy, mong muốn cải thiện thu nhập của công nhân không chỉ dừng lại ở mức lương tối thiểu. Người lao động còn quan tâm đến sự ổn định của việc làm, tiền thưởng, phụ cấp, chế độ bảo hiểm và các chính sách phúc lợi.

Ông Bùi Thái Hưng, Giám đốc Công ty TNHH May mặc Thái Hưng, nhận định việc tăng lương tối thiểu từ ngày 1-1-2027 là chính sách cần thiết, góp phần cải thiện đời sống người lao động. Theo ông Hưng, đối với doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, điều chỉnh tiền lương sẽ tạo thêm áp lực về chi phí sản xuất. Tuy nhiên, doanh nghiệp xác định chăm lo thu nhập cho công nhân là yếu tố quan trọng để giữ chân lao động có tay nghề. Vì vậy, công ty sẽ chủ động cân đối nguồn lực, cải tiến quy trình sản xuất và nâng cao năng suất, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người lao động.

Để chính sách tăng lương tối thiểu được triển khai hiệu quả, tổ chức Công đoàn cơ sở cần tăng cường tuyên truyền, đối thoại và giám sát việc thực hiện các chế độ tiền lương. Theo Nghị định số 399/2026/NĐ-CP, khi mức lương tối thiểu mới có hiệu lực, người sử dụng lao động phải rà soát các thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và quy chế trả lương để điều chỉnh phù hợp.

Đồng thời, doanh nghiệp không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương làm thêm giờ, làm việc ban đêm và những quyền lợi khác theo quy định của pháp luật. Các nội dung đã thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động tiếp tục được thực hiện. Đây là cơ sở quan trọng để bảo đảm việc tăng lương thực sự mang lại lợi ích, tránh tình trạng điều chỉnh lương tối thiểu nhưng thu hẹp những khoản phúc lợi hiện có.

Về lâu dài, cải thiện thu nhập cần gắn với đào tạo nghề, nâng cao kỹ năng và tăng năng suất lao động. Khi người lao động được hưởng thành quả từ sự phát triển của doanh nghiệp, còn doanh nghiệp có điều kiện duy trì sản xuất, kinh doanh ổn định, chính sách tiền lương mới sẽ phát huy hiệu quả, góp phần xây dựng thị trường lao động Thủ đô phát triển bền vững.