Tăng lương tối thiểu từ 1/1/2027 đối với người lao động làm việc theo hợp đồng

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà mới ký ban hành Nghị định số 399/2026/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/1/2027, thay thế Nghị định số 293/2025/NĐ-CP.

Đối tượng áp dụng gồm người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; người sử dụng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động; và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện mức lương tối thiểu.

Mức lương tối thiểu tháng tăng từ 310.000 đến 390.000 đồng

Theo Nghị định số 399/2026/NĐ-CP, mức lương tối thiểu tháng vùng I tăng từ 5,31 triệu đồng lên 5,7 triệu đồng, tăng 390.000 đồng; vùng II tăng từ 4,73 triệu đồng lên 5,08 triệu đồng, tăng 350.000 đồng; vùng III tăng từ 4,14 triệu đồng lên 4,45 triệu đồng, tăng 310.000 đồng; vùng IV tăng từ 3,7 triệu đồng lên 4,04 triệu đồng, tăng 340.000 đồng.

Mức lương tối thiểu theo giờ cũng được điều chỉnh. Vùng I tăng từ 25.500 đồng lên 27.400 đồng; vùng II từ 22.700 đồng lên 24.400 đồng; vùng III từ 20.000 đồng lên 21.400 đồng; vùng IV từ 17.800 đồng lên 19.400 đồng.

Việc áp dụng mức lương tối thiểu được xác định theo địa bàn hoạt động của người sử dụng lao động. Người sử dụng lao động hoạt động tại địa bàn thuộc vùng nào thì áp dụng mức lương tối thiểu của vùng đó. Nếu có đơn vị, chi nhánh hoạt động tại các địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau, mỗi đơn vị, chi nhánh áp dụng mức lương của địa bàn nơi hoạt động.

Người sử dụng lao động hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu công nghệ số tập trung, khu kinh tế đặc biệt, khu thương mại tự do hoặc khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nằm trên các địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì áp dụng mức cao nhất.

Trường hợp địa bàn được đổi tên hoặc chia tách, người sử dụng lao động tạm thời áp dụng mức lương tối thiểu của địa bàn trước khi thay đổi, cho đến khi Chính phủ có quy định mới. Địa bàn được thành lập từ một hoặc nhiều địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau cũng áp dụng mức cao nhất trong thời gian chờ quy định mới.

Quy định cách quy đổi tiền lương

Nghị định quy định mức lương tối thiểu tháng là mức thấp nhất làm cơ sở thỏa thuận và trả lương cho người lao động hưởng lương tháng. Mức lương theo công việc hoặc chức danh không được thấp hơn mức tối thiểu khi người lao động làm đủ thời giờ bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận. Mức lương tối thiểu giờ áp dụng tương tự đối với người hưởng lương theo giờ.

Với người hưởng lương theo tuần, ngày, sản phẩm hoặc lương khoán, tiền lương sau khi quy đổi theo tháng hoặc giờ không được thấp hơn mức tối thiểu tương ứng. Mức quy đổi theo tháng được tính bằng lương tuần nhân 52 tuần rồi chia 12 tháng; hoặc bằng lương ngày nhân với số ngày làm việc bình thường trong tháng. Với lương sản phẩm, lương khoán, căn cứ tính là mức lương thực hiện trong thời giờ làm việc bình thường của tháng.

Mức quy đổi theo giờ được tính bằng lương tuần hoặc lương ngày chia cho số giờ làm việc bình thường tương ứng; hoặc bằng tiền lương sản phẩm, lương khoán chia cho số giờ làm việc bình thường để sản xuất sản phẩm, thực hiện nhiệm vụ khoán.

Người sử dụng lao động có trách nhiệm rà soát các thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và quy chế để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. Nghị định không cho phép xóa bỏ hoặc cắt giảm chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc ban đêm, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật và các chế độ khác theo pháp luật lao động.

Các thỏa thuận, cam kết có lợi hơn cho người lao động tiếp tục được thực hiện, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Nội dung này gồm chế độ trả lương cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu đối với công việc hoặc chức danh đòi hỏi người lao động phải qua học tập, đào tạo nghề; cao hơn ít nhất 5% đối với công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; và cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương trong điều kiện lao động bình thường, đối với công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.