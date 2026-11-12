Tăng lượng khách 2 chiều Việt Nam - Trung Quốc bằng hình thức liên kết mới

Tổ chức lại chuỗi cung ứng, tối ưu chi phí

Trong kinh doanh du lịch quốc tế, giá thành một sản phẩm tour không chỉ phụ thuộc vào giá vé máy bay hay chi phí tại điểm đến mà là tổng hòa của nhiều cấu phần, từ vận chuyển hàng không, lưu trú, ăn uống, phương tiện mặt đất đến tổ chức tham quan, hướng dẫn và phân phối sản phẩm. Khi các dịch vụ được cung ứng qua nhiều tầng trung gian, chi phí phát sinh sẽ làm giảm dư địa cạnh tranh về giá, đồng thời khiến doanh nghiệp khó chủ động kiểm soát chất lượng.

Trung Quốc tiếp tục là một thị trường quan trọng của du lịch Việt Nam. Ảnh: Dương Tùng

Đây là một trong những bài toán đặt ra đối với doanh nghiệp lữ hành Việt Nam khi tham gia thị trường quốc tế. Trong bối cảnh du khách ngày càng có nhiều lựa chọn, giá bán hợp lý là điều kiện quan trọng để thu hút khách, song giảm giá bằng cách cắt giảm chất lượng dịch vụ không phải giải pháp bền vững. Vì vậy, thay vì tiếp tục cạnh tranh theo phương thức kinh doanh truyền thống, việc tổ chức lại chuỗi cung ứng theo hướng liên kết trực tiếp giữa hàng không, lữ hành và hệ thống phân phối đang mở ra một hướng đi mới.

Sự hợp tác giữa Công ty cổ phần Lữ hành Việt, Sun PhuQuoc Airways và các đối tác chiến lược thông qua việc ra mắt Tổ hợp Sunway là một minh chứng cho xu hướng này. Hoạt động đầu tiên được triển khai là chương trình khai thác thị trường Hoa Đông, gắn với đường bay thẳng Hà Nội - Thượng Hải do Sun PhuQuoc Airways, dự kiến đưa vào khai thác từ ngày 26-11-2026 đến 27-3-2027.

Các sản phẩm du lịch Hoa Đông được xây dựng với ba hành trình trọng điểm: Thượng Hải - Ô Trấn - Hàng Châu; Thượng Hải - Chu Gia Giác - Long Chi Mộng - Hàng Châu; Thượng Hải - Nam Kinh - Ô Trấn - Hàng Châu. Đáng chú ý, các tour 6 ngày 5 đêm và 5 ngày 4 đêm có giá từ khoảng 9,99 triệu đồng đến 11,99 triệu đồng, thấp hơn các sản phẩm tương tự khoảng 5-6 triệu đồng. Mức giá cạnh tranh đi kèm sự minh bạch về thời gian, chất lượng dịch vụ và lịch trình.

Điểm đáng chú ý của mô hình không đơn thuần nằm ở việc kết hợp một hãng hàng không với doanh nghiệp lữ hành để bán tour, mà ở cách phân công, kết nối các mắt xích trong chuỗi cung ứng. Theo ông Nguyễn Tiến Mạnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lữ hành Việt, lợi thế giá thành của sản phẩm tour Hà Nội - Thượng Hải đến từ việc thay đổi tư duy tổ chức theo nguyên lý kinh tế quy mô, chứ không phải hy sinh lợi nhuận hay hạ thấp tiêu chuẩn phục vụ.

Các doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu thị trường du lịch Trung Quốc. Ảnh: Dương Tùng.

Về bản chất, đây là sự chuyển dịch từ cạnh tranh bằng giá bán sang cạnh tranh bằng năng lực tổ chức và quản trị chi phí. Khi lượng khách được tập trung, nguồn cung được chủ động và các dịch vụ được đàm phán trực tiếp, chi phí bình quân trên mỗi sản phẩm có cơ hội giảm xuống. Phần lợi thế này có thể được chuyển hóa thành mức giá phù hợp hơn cho du khách, đồng thời giúp doanh nghiệp duy trì hiệu quả kinh doanh.

Ông Nguyễn Tiến Mạnh cho biết, qua thực tế, giá thành hợp lý có thể giúp sản phẩm tiếp cận những nhóm khách hàng vốn đang cân nhắc lựa chọn điểm đến khác. Tuy nhiên, giá tốt phải đi cùng trải nghiệm tốt. Du khách cần được thông tin rõ về lịch trình, tiêu chuẩn lưu trú, các dịch vụ được hưởng và điều kiện áp dụng.

Phát triển dòng khách hai chiều, gia tăng giá trị du lịch

Theo đánh giá của các đơn vị lữ hành, trong bối cảnh ngành Du lịch đang gặp khó khăn, nhiều thị trường quốc tế giảm sút lượng khách do nhiều nguyên nhân về bất ổn kinh tế, an ninh tại một số quốc gia, Trung Quốc trở thành thị trường giàu tiềm năng, được nhiều người lựa chọn. Vì thế, các doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung khai thác 2 chiều từ thị trường giàu tiềm năng này.

Du khách Việt Nam du lịch Trung Quốc. Ảnh: M.H.

Theo kế hoạch hợp tác, bên cạnh thị trường đưa khách Việt Nam ra nước ngoài, các đơn vị hướng tới khai thác khách từ những đô thị lớn của Trung Quốc như Thượng Hải, Bắc Kinh, Hàng Châu, Quảng Châu, Thâm Quyến, Thành Đô đến các điểm du lịch trọng điểm của Việt Nam như Phú Quốc, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hạ Long.

Đây là hướng khai thác có nhiều tiềm năng bởi Trung Quốc tiếp tục là một trong những thị trường nguồn quan trọng của du lịch Việt Nam. Việc kết nối các đô thị lớn của Trung Quốc với những trung tâm du lịch trong nước không chỉ tạo thêm điều kiện mở rộng dòng khách mà còn góp phần đa dạng hóa sản phẩm, phân bổ khách theo mùa và nâng cao hiệu quả khai thác các tuyến bay.

Việc đưa vào khai thác đường bay thẳng Hà Nội - Thượng Hải, kết hợp với chương trình tour có mức giá cạnh tranh, cũng góp phần cụ thể hóa định hướng của Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026-2027, đặc biệt trong mở rộng mạng lưới tuyến du lịch, đa dạng hóa sản phẩm, thúc đẩy giao lưu văn hóa và gia tăng dòng khách trao đổi giữa hai quốc gia.

Theo Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Hà Văn Siêu, từ mô hình liên kết hàng không - lữ hành đến định hướng khai thác thị trường hai chiều giữa các doanh nghiệp hai nước đang cho thấy sự đổi mới phương thức tổ chức kinh doanh ngày càng rõ nét. Để hướng đi này phát huy hiệu quả, sự liên kết cần được triển khai thực chất, có sự phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị cung ứng, vận chuyển và phân phối; đồng thời bảo đảm chất lượng dịch vụ, tính minh bạch và quyền lợi của du khách.

Trong bối cảnh du lịch Việt Nam đẩy mạnh mở rộng thị trường quốc tế, những mô hình liên kết như vậy không chỉ mang ý nghĩa đối với hoạt động kinh doanh của từng doanh nghiệp, mà còn góp phần nâng cao vị thế của du lịch Việt Nam. Đổi mới cách tổ chức sản phẩm, mở rộng dòng khách hai chiều và gia tăng giá trị trong chuỗi cung ứng sẽ là những yếu tố quan trọng để ngành Du lịch phát triển theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả và bền vững hơn.