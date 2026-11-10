Tằng Loỏng: Tăng cường tuyên truyền phòng, chống ma túy tại Khu công nghiệp

Trước yêu cầu bảo đảm môi trường sản xuất an toàn, lành mạnh, lực lượng công an và các doanh nghiệp đang tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, nâng cao ý thức chủ động phòng ngừa trong công nhân, người lao động.

Đưa kiến thức phòng, chống ma túy đến người lao động

Là một trong những trung tâm công nghiệp trọng điểm của tỉnh, Khu công nghiệp Tằng Loỏng tập trung nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh với số lượng lớn công nhân. Bên cạnh yêu cầu bảo đảm an toàn trong sản xuất, công tác phòng, chống ma túy tại đây có ý nghĩa quan trọng, góp phần bảo vệ sức khỏe người lao động, giữ gìn an ninh, trật tự và ổn định hoạt động của doanh nghiệp.

Tằng Loỏng là khu công nghiệp trọng điểm của tỉnh với 17 nhà máy, xí nghiệp đang hoạt động.

Trước nguy cơ và thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi của tội phạm ma túy, Công an xã Tằng Loỏng đã chủ động phối hợp với các khu dân cư, doanh nghiệp triển khai tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kết hợp kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm. Đến nay, khu công nghiệp có 17 nhà máy, xí nghiệp đang hoạt động với hơn 5.000 công nhân. Đây là địa bàn cần được quan tâm phòng ngừa, nhất là tại các khu vực tập trung đông người lao động và khu nhà trọ.

Cùng với Tổ công tác 373 của Công an tỉnh, Công an xã Tằng Loỏng tổ chức tuyên truyền, kiểm tra, test nhanh ma túy tại các đơn vị sản xuất. Đến nay, tỷ lệ công nhân được test nhanh đạt trên 90%; công tác tuyên truyền được triển khai tại 100% đơn vị sản xuất. Nội dung tập trung vào tác hại của ma túy, cách nhận biết các loại ma túy mới, thủ đoạn dụ dỗ, lôi kéo sử dụng ma túy và quy định pháp luật về phòng, chống ma túy.

Test nhanh ma túy cho người lao động tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng.

Anh Nguyễn Đức Hiệp, công nhân Phân xưởng axit, Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai cho biết: Qua tuyên truyền, công nhân được trang bị nhiều kiến thức thiết thực về tác hại của ma túy, cách nhận biết các loại ma túy mới và thủ đoạn lôi kéo sử dụng. Những thông tin này giúp mỗi người nâng cao cảnh giác, biết cách tự bảo vệ mình và tránh xa tệ nạn. Người lao động có sức khỏe, tinh thần tốt mới yên tâm làm việc, góp phần xây dựng môi trường lao động an toàn, lành mạnh.

Việc đưa nội dung tuyên truyền đến từng đơn vị sản xuất giúp người lao động tiếp cận thông tin trực tiếp, kịp thời. Qua đó, không chỉ nâng cao nhận thức mà còn góp phần hình thành ý thức tự phòng ngừa, chủ động phát hiện, thông tin cho cơ quan chức năng khi có dấu hiệu liên quan đến ma túy.

Phát huy trách nhiệm của doanh nghiệp và người lao động

Cùng với sự vào cuộc của lực lượng công an, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đang chủ động lồng ghép nội dung phòng, chống ma túy vào hoạt động quản lý, tuyên truyền nội bộ. Tại Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai, ngoài phối hợp tổ chức các buổi tuyên truyền trực tiếp, doanh nghiệp còn phổ biến thông tin trong các cuộc họp, sinh hoạt công nhân, qua bảng tin và nhóm liên lạc.

Lực lượng công an phối hợp với doanh nghiệp tuyên truyền về phòng, chống ma túy đến người lao động.

Anh Nguyễn Văn Tuấn - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai cho biết: Doanh nghiệp xác định phòng, chống ma túy là nhiệm vụ quan trọng, cần sự tham gia của cả doanh nghiệp và người lao động. Thông qua nhiều hình thức tuyên truyền, công nhân được nâng cao khả năng nhận diện thủ đoạn của tội phạm ma túy, ý thức tự phòng ngừa và trách nhiệm thông tin cho doanh nghiệp hoặc cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Theo anh Tuấn, xây dựng môi trường làm việc không ma túy cũng là bảo vệ sức khỏe, an toàn của người lao động và hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Bởi việc sử dụng ma túy không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần mà còn có thể làm giảm khả năng tập trung, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi vận hành máy móc, thiết bị.

Trung tá Hoàng Nguyên Bình - Phó Trưởng Công an xã Tằng Loỏng cho biết: Công an xã tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy với nội dung, hình thức phù hợp từng nhóm đối tượng; chú trọng công nhân, người lao động tại các doanh nghiệp và khu nhà trọ. Cùng với đó, lực lượng công an tăng cường nắm tình hình địa bàn, quản lý các khu vực tiềm ẩn nguy cơ, phối hợp kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm, không để ma túy xâm nhập vào môi trường sản xuất và đời sống công nhân.

Theo Trung tá Hoàng Nguyên Bình, công tác phòng, chống ma túy chỉ đạt hiệu quả khi có sự phối hợp chặt chẽ giữa công an, chính quyền địa phương, doanh nghiệp và người lao động. Vì vậy, Công an xã duy trì trao đổi thông tin với các doanh nghiệp, hướng dẫn công nhân nhận biết dấu hiệu liên quan đến ma túy và cách thông báo cho cơ quan chức năng; vận động doanh nghiệp xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, không bao che, tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật.

Theo kế hoạch triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lào Cai, tỉnh phấn đấu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức và kỹ năng phòng, chống ma túy cho ít nhất 70% người lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Với Khu công nghiệp Tằng Loỏng, việc tuyên truyền tại 100% đơn vị sản xuất, tỷ lệ test nhanh đến nay đạt trên 90% là kết quả đáng ghi nhận. Thời gian tới, cùng với duy trì kiểm tra, quản lý địa bàn, cần tiếp tục đổi mới hình thức tuyên truyền, phát huy vai trò tự phòng ngừa của mỗi công nhân; từng bước xây dựng môi trường công nghiệp an toàn, ổn định, không ma túy.