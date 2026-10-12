Tăng lên 3 đôi tàu khách mỗi ngày trên tuyến Hà Nội - Lào Cai

Tàu tại ga Hà Nội. Ảnh tư liệu (minh họa): Huy Hùng/TTXVN

Theo lịch chạy tàu mới, chiều Hà Nội - Lào Cai có 3 chuyến tàu khách khởi hành vào buổi tối. Trong đó, tàu SP15 xuất phát lúc 21 giờ 45 phút, đến ga Lào Cai lúc 5 giờ 20 phút; tàu SP3 khởi hành lúc 22 giờ, đến lúc 5 giờ 50 phút; tàu SP7 xuất phát lúc 22 giờ 40 phút, đến lúc 6 giờ 27 phút sáng hôm sau. Các chuyến tàu đêm giúp du khách tận dụng thời gian nghỉ ngơi trên tàu và đến Lào Cai vào sáng sớm để tiếp tục di chuyển đến Sa Pa và các điểm du lịch trong tỉnh.

Ở chiều ngược lại, từ Lào Cai đi Hà Nội, tàu SP16 khởi hành từ ga Lào Cai lúc 21 giờ 25 phút, đến Hà Nội lúc 5 giờ 15 phút; tàu SP4 xuất phát lúc 21 giờ 50 phút, đến nơi lúc 5 giờ 40 phút sáng hôm sau. Riêng SP8 chạy ban ngày, rời Lào Cai lúc 12 giờ 5 phút, đến Hà Nội lúc 19 giờ 30 phút cùng ngày.

Đáng chú ý, đợt này số ga dừng đón trả khách đã được rút gọn, chỉ còn 8 ga trên tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai, gồm: ga Hà Nội, Gia Lâm, Yên Viên, Phúc Yên, Yên Bái, Bảo Hà, Phố Lu, Lào Cai. Ga Phú Thọ chỉ đón tàu SP8.

Cùng với tăng chuyến, ngành đường sắt phối hợp với các đơn vị lữ hành nâng cấp, đưa vào khai thác một số toa tàu du lịch cao cấp trên tuyến Hà Nội - Lào Cai nhằm tăng thêm lựa chọn trải nghiệm cho du khách. Ga Lào Cai phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đón, gửi tàu, bảo đảm an toàn và thuận tiện cho hành khách lên, xuống tàu.

Theo thống kê, 9 tháng năm 2026, ga Lào Cai đã phục vụ 132.800 lượt khách lên tàu và 195.633 lượt khách xuống tàu. Tổng lượng khách lên, xuống đạt 328.433 lượt, tăng gần 27,1% so với cùng kỳ năm 2025; trong đó, khách lên tàu tăng gần 29,8%, khách xuống tàu tăng gần 25,3%.