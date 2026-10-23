Tang lễ đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn 'Đất phương Nam'

Gia đình đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn thông tin về lễ tang của ông. Đạo diễn gạo cội mất vào 16h20 ngày 22/10 sau khoảng thời gian chống chọi với bạo bệnh.

Linh cữu nam đạo diễn được quàn tại Nhà thờ Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở phường Nhiêu Lộc, TP.HCM. Lễ nhập quan diễn ra vào sáng 23/10. Lễ động quan và thánh lễ an táng tổ chức vào sáng 26/10. Sau đó, thi hài ông được hỏa táng tại Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa.

Đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn qua đời sau thời gian chống chọi bạo bệnh.

Sự ra đi của đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn khiến gia đình, đồng nghiệp và đông đảo nghệ sĩ, khán giả thương tiếc.

Trên trang cá nhân, đạo diễn Nhâm Minh Hiền tiễn biệt đàn anh. Theo đạo diễn, Nguyễn Vinh Sơn là một trong những tên tuổi quan trọng của điện ảnh và truyền hình Việt Nam. Ông để lại dấu ấn qua những tác phẩm như Tuổi thơ dữ dội, Đất phương Nam, Trăng nơi đáy giếng, cùng nhiều bộ phim khác: Nước mắt giang hồ, Hiệp sĩ cuối cùng, Cảnh sát hình sự… Trong đó, Đất phương Nam đã trở thành một tác phẩm kinh điển, sống mãi trong ký ức nhiều thế hệ khán giả, còn Trăng nơi đáy giếng tiếp tục cho thấy một tâm hồn điện ảnh sâu sắc, tinh tế và giàu lòng nhân ái.

Với Nhâm Minh Hiền, đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn còn là người thầy, người đầu tiên đã dẫn dắt anh bước vào công tác đạo diễn. Sau đó, anh còn có cơ hội làm trợ lý đạo diễn, hậu kỳ, chỉ đạo lồng tiếng cho đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn trong Đất phương Nam.

"Được đứng bên cạnh, nhìn anh làm việc, được nghe anh trao đổi về từng cảnh quay, từng nhân vật, từng chi tiết của câu chuyện, tôi đã học được rất nhiều điều mà không trường lớp nào có thể dạy hết. Anh là một đạo diễn hiền hòa, gần gũi, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc. Anh không cần những lời lớn lao để khiến người khác kính trọng. Sự điềm đạm, thâm trầm và cách anh nhìn cuộc đời bằng lòng bao dung đã tự nhiên trở thành bài học cho những người trẻ chúng tôi. Anh dạy đàn em bằng chính cách sống, cách làm nghề và cách đối xử tử tế với mọi người", đạo diễn Nhâm Minh Hiền chia sẻ.

Với diễn viên Băng Di, cô nhớ lại ngày ra mắt phim điện ảnh Đất rừng phương Nam, cô rụt rè, không dám lại gần chào đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn. May mắn, sau khi phim chiếu, đạo diễn Đất phương Nam lại dành lời khen cho vai diễn Tư Mắm của Băng Di.

"Đất phương Nam là tuổi thơ của con, Đất rừng Phương Nam là dấu mốc để con trân trọng mỗi sự xuất hiện của mình trên màn ảnh. Những gì bác để lại, quý giá lắm. Những bộ phim là tuổi thơ, là ký ức của nhiều người và là sự thay đổi số phận của nhiều con người từ đó", nữ diễn viên bày tỏ.

Nguyễn Vinh Sơn sinh năm 1953, là một trong những đạo diễn có nhiều đóng góp cho điện ảnh và truyền hình Việt Nam. Trong nhiều thập niên hoạt động nghệ thuật, ông thực hiện số lượng phim không nhiều, song để lại dấu ấn với những tác phẩm khai thác chất liệu văn hóa, lịch sử và đời sống con người Việt Nam.

Tên tuổi Nguyễn Vinh Sơn gắn liền với Đất phương Nam, bộ phim truyền hình dài 11 tập phát sóng năm 1997, do Hãng phim Truyền hình TP.HCM (TFS) sản xuất.

Ở lĩnh vực điện ảnh, Nguyễn Vinh Sơn từng gây chú ý với Tuổi thơ dữ dội (1989), chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Phùng Quán. Bộ phim kể về những thiếu niên tham gia kháng chiến chống Pháp, từng giành giải Bông sen bạc tại Liên hoan phim Việt Nam năm 1990.

Sau đó, ông tiếp tục ghi dấu ấn với phim điện ảnh Trăng nơi đáy giếng (2008), chuyển thể từ truyện ngắn của nhà văn Trần Thùy Mai.